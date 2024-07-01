拜登若戀棧 將歹戲拖棚

美國總統大選首場辯論，拜登真夠慘！倘若是評審學生辯論比賽，已足以定輸贏，然而這不是看小孩子比賽，而是兩位可能控制核彈的老人，爭奪權力連續劇當中的一場戲。難道像著名法國歷史劇「大鼻子情聖」中，名角上台，卻被看他不順眼也更有才華、熱愛行俠仗義的劍客當眾轟下台嗎？事情也真的朝此方向發展了。

辯論剛結束，偏左媒體已紛紛喊話民主黨換掉拜登，紐約時報尤其強悍，不到廿四小時內找來十幾位名氣最大的作家和政治評論員，呼籲拜登放棄競逐連任。曾獲諾貝爾經濟獎的克魯曼更直接撰文，點名非裔女副總統賀錦麗接替拜登。賀錦麗贏的機率比當年的希拉蕊・柯林頓更低，右派共和黨看敵軍如此驚惶失措，恐怕樂不可支，而拜登支持者豈能嚥下這口氣？

台灣，尤其藍營，看美國嚷嚷換候選人，想必心有戚戚焉，筆者不願回憶我們自己的政治爭議，倒是想到約翰艾文的「蓋普眼中的世界」；男主角小時，有位老師口臭非常嚴重，某天在課堂上，老師公開點名問最鍾愛的學生：「我有沒有口臭？」學生巧言令色回答說沒有！卻私下塞紙條給老師說：「老師您的嘴巴真的很臭！」多年過去，學生在紐約遇到當年同學告訴他說，老師死了，冬天喝酒醉倒路上，冰天雪地就凍死了，學生氣得痛揍報信者。事實往往難以下嚥，當年老師無法嚥下批評，支持他的學生看到老師以最不華麗的方式轉身離去，也難平心靜氣。這正是過去一天在網路看拜登支持者激烈爭論是否請他下台的狀況。

著急的左派媒體，已到了不能繼續自欺欺人，而且必須自救的地步。左媒這些年來逆著民調風向，替拜登說很多好話。稍早前，拜登兒子杭特被判多項重罪，左媒說很多美國人都持槍，唯獨拜登兒子有罪呀？又說拜登兒子和很多美國人都吸毒，都值得同情，所以「大家都是杭特」。拜登說兒子沒做錯事、公開擁抱兒子，左媒又讚美拜登「性情高貴」。雙標是危險的事，但更危險則是整批媒體、整群人集體雙標。

筆者懶得看辯論現場「演技」，較在意政策內容，但細聽辯論內容，才更生氣。川普和拜登都把移民當代罪羔羊，都有意無意在煽動排外，都是五十步笑百步的冷戰遺毒思維。細節方面，兩人都公開說謊。川普痛打美國高物價、通貨膨脹，但若他當選，其主張調高進口關稅的政策會讓高物價與通膨惡化。拜登說他任內沒有美軍在國外死亡，也是說謊；美軍倉皇逃出阿富汗那年，喀布爾機場爆炸事件導致十幾名美國大兵死亡。但更嚴重是，美國在全球賣武器，多少平民百姓因之死於非命？這些不提嗎？不必關心嗎？拜登難道老得連兩個月前大學校園一系列反以色列的抗議活動都忘了？

這場媒體形容的「現代史上最糟糕的總統辯論」，已經是民主大災難，不僅拜登自我感覺良好，也凸顯民主黨危機處理之無能。如今左派放風聲說，更換候選人多困難云云，讓人質疑，是否美國政治體制僵化到兩黨都變一人政黨？當然關鍵仍在拜登本人，如果他執意戀棧，不肯讓賢，接下必將歹戲拖棚，不忍卒睹。