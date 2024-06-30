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漁電共生 已斲喪魚塭養殖業

聯合報／ 吳進興／退休人員（高雄市）

環境部於廿八日預告修正再生能源「開發行為應實施環評細目及範圍認定標準」，增設太陽光電開發案位於國家公園、野生動物保護區等敏感區位須環評等規定。但這些新規對既有的傷害仍無濟於事。

緣於個人喜好虱目魚粥、魚肚、魚腸，可說是「狀元魚」的忠實信徒。日前筆者往府城西門圓環一遊，一碗粥兩百元，驚覺已吃不起！記憶中一碗五十元與三片魚肚一百元的親民價格，已回不了頭。

究其原因，應是七股產地已大幅被光電板猖獗入侵，財團以十倍租金取得用地，承租養殖戶遭驅離，七個漁電共生區中七股就囊括四個。

筆者假日喜歡往青鯤鯓、馬沙溝與三寮灣走一遭，尤其是北門、將軍、學甲、七股等區，土地變更地目數最鉅，農漁民抗爭無效，欲哭也無淚，生計難撐。用小二甲以下農地來規避審查，造成農漁地支離破碎，儼然成為光電板王國，蔚為奇觀，令人炫目。

連帶的東港、林邊、枋寮、佳冬等處，芒果、蓮霧、石斑、午仔魚、白蝦、草蝦等產地也遭波及，難怪物價一月三市，升斗小民愈來愈吃不起。

至於前往曾文水庫阿公店踏青，景觀亦已大大不同，漂浮的電板令人憎惡；高速公路休息區遍地林蔭已銷聲匿跡，遊玩興致全消，令人作噁反感。

正如去年台一線高屏溪以南至墾丁段種樹百里，試煉著用路人耐性，真是太瘋狂了！俗話說錯誤的決策比貪汙更可怕（奉非核家園為圭臬），如依光電整體計畫四十至八時GW（百萬瓩），需徵用四到八萬公頃土地面積，土地打哪來？可預見的乃是一步步的蠶食鯨吞農林漁牧用地，那將是環境生態良田山野的浩劫並付出高昂的金錢代價。

另外，光電廢料的去處將會是一場可怕的汙染。光電板含鉛、矽、鎘、砷等有毒物質，滲入土壤水源區等地，不容小覷。

養殖業排名第一的台南，已被嘉義縣取代，反倒是登革熱指數排名第一，光電區與廢棄魚塭底積水該是一大肇因。總之，綠電政策非發電方式的唯一，且直接受天候影響，故僅能以燃煤或天然氣輔佐全國用電所需。

台電的淨煤科技仰賴加液態氨來去除硫化物與PM2.5，天然氣加液態氫來減少空汙的廠務建設迫在眉睫。此外，核一、二、三的延役與封存的核四如無法商轉，改火力發電廠替代，又將是一大筆民脂民膏啊！

曾文水庫 環評 野生動物保護區

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