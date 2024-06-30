星期透視／拜登老矣，尚能戰否？

兩位耆耋老人的競選辯論會在美東時間六月廿七日晚間舉行，儘管拜登總統輔選團隊準備妥當，讓他充分休息，但終因年邁感冒和精神不濟，講話結巴、反應遲鈍而面臨一場選前的淘汰賽。

相對於此，川普的表現卻強勢而咄咄逼人，儘管他大言不慚，自我吹噓，卻威力十足。據CNN的辯後民調，六成七選民認為川普表現良好，而拜登只得到三成三肯定。對於民主黨支持者而言，這無疑是一次「災難級的警訊」！

由於目前拜登和川普的當選機率尚在伯仲之間，勝負難料，這次辯論的失利對民主黨而言十分不利。但副總統賀錦麗卻因人緣不佳、聲望不足、能力平平，恐難補位。至於可能的替代人選業已浮現，其中排行居先的是加州州長紐森，以及前總統夫人蜜雪兒‧奧巴馬。

但這兩人均有明顯弱點，紐森被視為「白左」代表，立場過於左傾，恐將失去不少中間選民的支持。而蜜雪兒若參選總統，白人種族主義者絕不接受，這無異於幫川普加分，甚至可能加劇族群衝突，讓共和黨先馳得點。

儘管辯論表現不佳，拜登仍自我感覺良好，並堅拒退選！除非建制集團（The Establishment）和主要捐款者出面干預，強行換角，否則勢將參選到底，並面對可能敗選的困境。這不但是美式民主的災難，也將為全球的安全秩序和繁榮發展，帶來幽暗的陰影。

為什麼自詡為「老牌自由民主」的美國，會出現這樣的絕境和困局？主因有三：其一，是政治人物被利益團體和軍火商綁架，不斷拱火製造國際紛爭，進一步增加國防支出，導致全球動盪，美國也因此債台高築！對此，川普的立場是要求歐洲各國負擔更多國防經費，否則甩鍋退出北約。至於拜登則力主增加軍援，藉「鞏固民主」之名幫軍火商買單，同時也要求美國民眾承擔更多債務，以維護霸權。其結果則是，造成美國日益嚴峻的社會分裂和政治對立，兩黨之間缺乏基本共識，形成零和對峙。

其二，兩黨支持者對移民、族群、宗教、墮胎、兩性平權和傳統價值的看法，南轅北轍，而且不斷激化對立，堅拒讓步。拜登從政逾五十年，是典型的建制集團成員，一貫強調多元社會和普世價值，對外來移民抱持寬容政策，並尋求各類少數族裔的支持。至於川普則以白人、失業者、低學歷、底層民眾和福音派基督徒為訴求對象，公然反對外來移民，歧視非基督徒，並堅持民粹主義和排外政策。如果川普重新當選，對美國民主和世界和平的衝擊十分巨大。

其三，美國社會道德式微，價值紊亂，政治人物言行粗鄙，已不足為訓。以川普為例，他的男女關係一向複雜，近期又因召妓封口費案而被法院重罪起訴，但卻不以為意，聲稱這是政治迫害。至於拜登之子杭特更陷入吸毒、持槍、亂倫的醜聞，令人髮指！這都凸顯了政治人物的腐化、貪婪和道德崩潰，也反映出美式民主的寡廉鮮恥。這也正是老牌自由民主面對的嚴峻挑戰。（作者為政治學者、中流文教基金會董事長）