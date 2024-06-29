環境部思考 應轉向生態中心

環境部近日公告十五種不建議種植的樹種清單，理由是會釋放大量的異戊二烯，易衍生臭氧致影響空氣品質，建議避免選擇種植；另近年來移樹或砍樹種電的新聞亦所在多有，如年初交通部高速公路局於國道服務區移除樹木，設置光電板。

引發爭議的關鍵在於，環境部仍以「人類中心」思考環境，而非以「生態中心」思考環境，導致永續、節能減碳政策，僅是「人類」的永續而非整體「生態」的永續。

在生態界中，沒有好壞之分、沒有有害的物種；好壞、有價無價、有益無益，不過是基於人類中心或以人類經濟發展為考量的角度，將生態視為工具、資源、商品，而非能量循環整體的結果。

從生態的角度看，人類無法獨立於土地而存在，食衣住行都仰賴於土地；人類並非高人一等的征服者，而是相互依存於生態社群中的平等一員。

從人類中心走向生態中心的關鍵在於，將生態的「內在價值」作為考量；即生態存在本身就具有價值，而非僅有人類賦予的外在價值。建議環境部應從生態中心思考，以生態的方式而非人類的方式對待生態。唯有透過感受、理解、認識進而愛上土地，產生自發的生態價值與信念，將普遍道德法則由人類中心擴展至生態中心，才可能實現真正的永續。