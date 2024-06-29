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種樹爭議是優化樹種選植契機

聯合報／ 林登秋／台灣師大生命科學系教授（台中市）

近日環境部公告十五種基於空汙考量不建議種植的樹種，引發討論，樹木、尤其是都市裡的樹木有多樣的環境生態功能，除了攔截空氣汙染物之外，還有透過遮蔭、反射與蒸發散的降溫效益，樹木也可以提供動物食物與棲息地。此外，樹冠會截留雨水，而且有樹的地方雨水入滲到土壤較快，有助於降低暴雨造成的淹水情況。

上述的眾多功能在不同樹種間有不少差異，因此樹種的選植應該有更全面的考量。此外就對空汙的影響而言，固然有些樹種釋放的異戊二烯（也就是這次環境部考量的重點）較多，但這只是樹種對空氣品質影響的一環，不同的樹因為葉量的多寡、粗糙度、是否會在冬季落葉等都會影響到他們攔截空氣汙染物的能力。

筆者的研究生，數年前對台北市四種行道樹（樟樹、台灣欒樹、榕樹、茄苳）的研究發現，以全年攔截的量而言，葉總面積大的榕樹和茄苳攔截懸浮微粒的量，比在冬季會落葉的台灣欒樹高出許多。在考量種植什麼樹種時，應該因地制宜，在熱島效應嚴重的地方也許應優先考量樹種的降溫功能。若考量空氣汙染的效應，那麼除了此次環境部考量的負面效應之外，也應考量攔截空氣汙染物的正面效應。

筆者以為環境部重視不同樹種的環境效益是好事，但是應該要有更全面且因地制宜的考量，才能讓我們種植的樹發揮最大的效益。樂見環境部願意就此次爭議邀請林業署、林試所及學界人士討論，把這次的爭議當做優化台灣樹種選植契機。

環境部 空氣汙染 雨水

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