聽新聞
test
0:00 / 0:00

座位改名 漏了探討供給面

聯合報／ 金林／台北市心生活協會總幹事（台北市）

衛福部預告修正「身心障礙者權益保障法」，「博愛座」將修正為「優先席」。為了爭博愛座吵架，眾多討論聚焦在從「老弱婦孺」擴大到「有需求者」的「需求面」，卻似乎漏了「供給面」探討。

顯性需求者是銀髮長者、孕婦和看得出來的障礙者，隱性需求者包括容易累且害怕與他人身體接觸的人、身體不適者、甚至於是月經忽至或量過大而懼怕走動的女性，「爭位」案例增加，其實正告訴我們博愛座的供給量不夠、供需失調了。

大眾運輸工具目前是依「身心障礙者權益保障法」第五十三條，設置總座位數不低於十五％的博愛座；但大家都知道，我國已是高齡社會，六十五歲以上人口已達總人口約十八％，孕婦、身心障礙、急性不適者再各加上幾個百分點，有機會用到博愛座或優先席的人數比早已超過法定的應設數量比；未來銀髮人口更會快速攀升，如果不能修法拉高供給，供需失調的情況會日益惡化。

因此，博愛座爭位風波的解方之一，顯然是「增加博愛座設置數量」，並應考量從身權法移出到交通運輸相關法案。多設一些博愛優先座席，從中再擇一部分標示為障礙者優先，滿足各方需求。

博愛座 大眾運輸 孕婦

延伸閱讀

博愛座衝突...20多歲男搭高捷失控大叫 衛生局：坐博愛座遭長者辱罵

博愛座爭議衛福部預告修法更名 老盟：盼撕下高齡標籤

博愛座爭議吵翻天、衛福部將修法 8大現況大盤點

博愛座將改優先席 網諷：玩文字遊戲 椅子顏色、圖示也該改

相關新聞

美國總統大選首場辯論／兩個老小孩吵架 難聚焦

第一場美國總統大選辯論，最令人印象深刻的是主持人問到高齡的兩人是否還適任總統？川普說他每年都會進行認知測試及健康檢查，然...

美國總統大選首場辯論／移民、偷渡拜川皆無解 成美芒刺

美國民主黨總統候選人拜登與共和黨候選人川普再度進行總統大選辯論，情況和四年前一樣，除了謾罵還是謾罵，可說是毫無長進之處。...

讓位紛擾多 社會氛圍變了

筆者是行動不便者，對於近些年來博愛座問題造成社會的紛紛擾擾，頗有感觸。

鼓勵禮讓 全車都是博愛座

由於最近屢傳博愛座衝突，衛福部已預告修法、要將「博愛座」修正為「優先席」，乘坐對象「老弱婦孺」修正為「其他實際需要者」；...

座位改名 漏了探討供給面

衛福部預告修正「身心障礙者權益保障法」，「博愛座」將修正為「優先席」。為了爭博愛座吵架，眾多討論聚焦在從「老弱婦孺」擴大...

種樹爭議是優化樹種選植契機

近日環境部公告十五種基於空汙考量不建議種植的樹種，引發討論，樹木、尤其是都市裡的樹木有多樣的環境生態功能，除了攔截空氣汙...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。