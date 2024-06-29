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座位改名 漏了探討供給面
衛福部預告修正「身心障礙者權益保障法」，「博愛座」將修正為「優先席」。為了爭博愛座吵架，眾多討論聚焦在從「老弱婦孺」擴大到「有需求者」的「需求面」，卻似乎漏了「供給面」探討。
顯性需求者是銀髮長者、孕婦和看得出來的障礙者，隱性需求者包括容易累且害怕與他人身體接觸的人、身體不適者、甚至於是月經忽至或量過大而懼怕走動的女性，「爭位」案例增加，其實正告訴我們博愛座的供給量不夠、供需失調了。
大眾運輸工具目前是依「身心障礙者權益保障法」第五十三條，設置總座位數不低於十五％的博愛座；但大家都知道，我國已是高齡社會，六十五歲以上人口已達總人口約十八％，孕婦、身心障礙、急性不適者再各加上幾個百分點，有機會用到博愛座或優先席的人數比早已超過法定的應設數量比；未來銀髮人口更會快速攀升，如果不能修法拉高供給，供需失調的情況會日益惡化。
因此，博愛座爭位風波的解方之一，顯然是「增加博愛座設置數量」，並應考量從身權法移出到交通運輸相關法案。多設一些博愛優先座席，從中再擇一部分標示為障礙者優先，滿足各方需求。
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