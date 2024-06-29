美國總統大選首場辯論／移民、偷渡拜川皆無解 成美芒刺

美國民主黨總統候選人拜登與共和黨候選人川普再度進行總統大選辯論，情況和四年前一樣，除了謾罵還是謾罵，可說是毫無長進之處。如果排除私德與年齡議題，拜登、川普的論述從經濟、移民、到區域戰爭等問題，並無建樹可言；如果就內政而言，幾乎都與移民有關，但他們都未提出實際可解決移民的政策，成為美國背上永遠的芒刺。

美國的拉美移民問題從上世紀八○年代既已存在。當時美國政府為了遏制左派游擊隊的擴張，放任拉美右派政府，尤其是中美洲國家，以反共之名行迫害民主之實，縱容專制貪瀆，經濟寡占，民不聊生，迫使百姓遠走美國，希望能獲得重生。簡言之，只要能落實民主政治制度，社會機會均等，經濟發展普及，拉美移民數字會逐漸減少，要不是無望，誰願意離鄉背井，走向未知的未來。

拜登是第一位說要處理移民根本原因（the root causes）的總統，亦即，他知道欲解決拉美移民問題，要從相關國家的政治、經濟、教育等根本問題著手。他上台第一天，即向國會提交一份四十億美元、四年計畫的移民政策，並指派副總統賀錦麗，負責處理以中美洲北三角國（瓜地馬拉、薩爾瓦多、宏都拉斯）為主的移民事務。然而，賀錦麗認為移民問題不是她從政的目的，導致移民問題毫無進度可言。

如今，美國還要面對來自拉美地區以外的移民，且有新的偷渡路徑，使得事情更加複雜。傳統的走線是以步行為主，經過窮山惡水，沿途喪生者無數，才能到達美墨邊境，再伺機進入美國。印度現在是最大外來移民，以包機前往尼加拉瓜等中美洲國家，再轉巴士到美墨邊界等待機會。美國已察覺此一新偷渡方式，卻無計可施。

世界第一強權美國的錯失是過於自私，在國際未真實推動民主制度，落實經濟共享，認真對待盟邦，最終遭到反撲。拜川都忘記了，美國的壯大是移民的貢獻，一味圍堵無望的移民，猶如鯀（大禹之父）圍堵治水般，終將失敗。

總而言之，拜登與川普的第一場總統大選辯論，是一場缺乏建設性、前瞻性、決定性，只有互揭瘡疤，斯文掃地，三流人物出演的大選辯論，無論誰當選下一任總統，對美國與國際而言，恐怕都是災難。