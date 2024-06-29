鼓勵禮讓 全車都是博愛座

由於最近屢傳博愛座衝突，衛福部已預告修法、要將「博愛座」修正為「優先席」，乘坐對象「老弱婦孺」修正為「其他實際需要者」；卻也有網友譏為只是英文直譯，根本換湯不換藥。

出自良善而設計的博愛座確實常造成一些尷尬場面，常見有時明明車廂擁擠，但因很多人怕坐上去引來側目而讓博愛座空著的奇特現象。剛擁有敬老卡不久的筆者曾聽到年輕人抱怨：「很多老人不去博愛座，害我們沒位置！」雖不一定是在說我，卻讓坐在普通座位上的我坐立難安。

最尷尬的莫過於有次在下班時段擁擠捷運上，我附近站了一名懷孕女士，她前面坐著一位穿制服的高中男生。我鼓起勇氣，挪步過去輕聲問他能否讓位給眼前這位懷孕準媽媽。

學生沒有不耐，只是有些無奈站起來。正當女士準備坐下時，我們發現那同學一拐一拐的，緩緩往車廂另一端走去。除了我滿臉尷尬，那女士也猶豫不知該不該坐。這樣的自以為是讓我非常懊惱。

也常見像我一樣無法察覺別人身體不適，卻斥責要別人讓座的正義魔人。印象最深刻是，有一名肚子尚未明顯凸起的孕婦被嗆而離開博愛座，最後因站太久出血必須安胎。所以，台北捷運才會貼有寫著「也許他有需要，只是你看不到」的海報。

其實，是有坐博愛座而不讓座的年輕人，也常見不是博愛座上的年輕人起身讓座。個人贊同網友說的，「如果真的要完整宣導優先席，但平時視同一般座椅，真的要把顏色拿掉」，並鼓勵大眾培養讓座習慣，讓「車上的每一個座位都是博愛座。」

如此一來，既不需要特別為博愛座訂出什麼使用準則，也不需要修法改名，因博愛座引發的尷尬也可以減少。最重要的是，可以讓很多外表看不出異樣的人，或者像我這種初階的資深公民不需要在「坐與不坐間」掙扎。