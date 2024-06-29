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美國總統大選首場辯論／兩個老小孩吵架 難聚焦

聯合報／ 邱師儀／東海大學政治系教授
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第一場美國總統大選辯論，最令人印象深刻的是主持人問到高齡的兩人是否還適任總統？川普說他每年都會進行認知測試及健康檢查，然後演變成川普認為他的高爾夫球技巧比拜登好，都在俱樂部比賽拿冠軍。拜登則反唇相稽說他在當副總統時，他的高爾夫差點已經降到六，如果比開車可以，要比高爾夫的話也奉陪，只是川普要自己背球袋。兩個老人後來吵起來，川普在噤音的麥克風後面說「我們不要像小孩子一樣吵架」。

這場辯論的確就像是兩個老小孩在吵架，雖然CNN的兩位主持人問了琳瑯滿目的各種問題，貿易赤字、邊境管制、烏俄戰爭、以哈衝突、民主價值、非裔境況、全球暖化、社福制度、兒童健保、毒品氾濫、承認敗選等，但川拜兩人通常在回答問題的一開始，會先講自己想講、無關問題的答案，甚至有一兩題兩人的回答牛頭不對馬嘴。兩人的討論很難聚焦。

整體看起來，這場辯論的主軸在內政而非外交。勉強要說有外交辯論，即在烏俄戰爭部分。對川普來說，正是因為拜登如他在阿富汗撤兵一樣的無能，所以在他任內普亭才敢入侵烏克蘭，而這是一場烏克蘭打不贏的戰爭。川普講得很明白，美國到底還要投入多少無止境的資源援烏？為什麼北約都不用出錢？然後拜登反擊川普一點概念都沒有，講了兩次北約第五條一國受攻擊等於全體受攻擊，用川普的方式來拉北約下水等於是要引爆第三次世界大戰。另外，川普也攻擊拜登在阿富汗與以哈戰爭上的軟弱，阿富汗撤軍是一個錯誤，拜登不夠果決也讓哈瑪斯入侵以色列。

至於中國部分，這次辯論可以說忽略了這一個美中對抗下的關鍵大國。川普沒有太負面看待中國，甚至還提到因為拜登的無能，讓中國無法跟美國做生意；提到「中國」時，除了有一次帶到習近平、普亭與金正恩是獨裁者之外，其他都是在討論貿易赤字的背景下。這有一個可能：就是川普在回鍋選舉中，對於打擊中國的力道已經出現疲軟；而拜登剛好也需要就軍援烏克蘭力抗俄羅斯的外交議題來定錨，因此冷處理中國議題對拜登來說，也會是現階段的最佳方案。否則以過去的經驗來看，只要川普開始追打中國議題，川普就會得分，而拜登必須跟否則會失分。以現在幾個搖擺州拜登多落後川普的態勢，既然川普無意再打抗中牌，拜登正好可以避免往那裡去，畢竟還有吃力不討好的烏俄與以哈兩場戰爭要顧。

其實從人類社會第一場在一九六○年代舉行的黑白電視總統大選辯論會開始，大選辯論對於選民意向的影響逐漸有限。在政治學的研究中，辯論會頂多只能在交相指責的一場大秀之後，讓候選人的支持者因為失望而離去，但鮮少會因此而增加對自己的選票。這也就是為什麼負面選舉對於政治參與是有害的。但選舉民調如何變化，還是要看這場辯論會對於關鍵搖擺州的影響如何？如果以吸引關鍵搖擺州選民的標準來看，總統大選辯論會下面坐的盧比歐（佛州）或者范斯（俄亥俄州）就有可能會是川普即將揭曉的副手人選。

川普 戰爭 拜登

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