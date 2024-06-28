儀隊撤出中正紀念堂 開門揖盜？

民進黨立委主張去除「對獨裁者的崇拜」，讓三軍儀隊撤離中正紀念堂大廳。對此，國防部長顧立雄說，已經和文化部協調，將三軍儀隊移到自由廣場上進行操演，細節等文化部拍板，大廳銅像仍「適當戒護」。筆者以為大謬，無異開門揖盜。

應以「國家統一」為志的中華民國，因台獨甚囂塵上，業已形骸化，但對蔣委員長的基本尊重，則比不上封建王朝；尤以顧部長為外省子弟，若無播遷來台的蔣氏，使其得以在台灣就學成長，哪能到綠朝攀龍附鳳？何故視蔣氏為寇讎？

中正紀念堂之前有潑漆事件，當時有儀隊在場，尚且不能阻止，今盡數撤往自由廣場，是何居心？且顧部長稱會有適當戒護，難道是更加嚴密、荷槍實彈，或更單薄鬆散？且就法律而言，慈湖潑漆案件遭追訴歷歷在目，焉能不考量判決先例，反倒給激進人士開綠燈？

或謂筆者是維護威權，立場偏頗？舉慈湖案為例，當時相關被告都面臨民刑事追訴。刑事部分，一審依依毀損等罪各判處拘役，二審考量他們因個人政治理念犯案，給予緩刑兩年定讞；民事部分，卻因國防部後備指揮部提起附帶民事訴訟時請求權已罹於兩年時效而消滅。雖然如此，仍足以說明其違法。未來若中正紀念堂又發生類此情況，因故意損害罪需要告訴乃論，若國防部撤離紀念堂大廳移交給文化部，國防部無告訴權，文化部又不追訴，豈非變相縱放人犯？

且當時慈湖潑漆案因陵寢官在場，尚可以刑法第一三五條妨害公務追訴，若撤離儀隊，大幅減少妨害公務機率，怎能說不是司馬昭之心？綜上，顧部長法理精湛，何以作出如此規畫、落人口實？

胡適曾寫道，兒時，慈母對他說：「天涼了，多穿上衣服。」胡適調皮回曰：「涼（娘）什麼？老子都不老子了！」日前，黃埔百年校慶，最重要的抗日事蹟被有意刪除，亦不見蔣校長肖像，實屬不倫不類！復給蔣校長在中正紀念堂「穿小鞋」任人羞辱。真也該說：「黃埔什麼？蔣校長都不校長了！」