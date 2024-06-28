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儀隊操演非廉價表演

聯合報／ 王微曦／公退（台北市）

筆者家居中正紀念堂附近，招待中南部親友去中正紀念堂大廳看禮兵儀隊交接操演，是一個亮點節目，尤其孩子們更看得眼露敬佩。國防部長顧立雄可知，這跟當年湯姆克魯斯演「捍衛戰士」、美國青年從軍人數大增一樣？國軍現在招募困難，看了雄壯威武的禮兵，說不定孩子們以後會想當軍人呢！

國軍禮兵儀隊操演，也是外國觀光客來台觀光的熱門觀賞項目之一，沒有大廳禮兵儀隊操演，就算移到自由廣場，相信觀光人數會少掉不少。畢竟又有多少民眾願意在大太陽、甚或大雷雨底下看操演？

宣布禮兵儀隊等退出中正紀念堂大廳，其實也不是國防部長該管的小事，顧立雄只不過是受到深綠台獨分子的壓力，甩鍋給文化部而已，竟要文化部作最後決定。

筆者倒是希望文化部長李遠，能夠有勇氣頂住這不合理的甩鍋，就讓中正紀念堂的一切保持現狀吧！畢竟到大廳看禮兵儀隊操演，早已是中正紀念堂文化的一部分了。

中正紀念堂 國防部 文化部

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