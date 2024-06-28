打炒房請打對大戶痛點

繼中央銀行採取「第六波」緊縮貸款和提高利率，行政院院會昨天又宣布對被外界質疑是這波炒房元凶的新青年安青成家房貸祭出限貸一次限制。賴總統上台連續出招打炒房，猛，但真有效嗎？

「兒子啊，你欠我一個孫子！」「爸爸呀，你沒欠我一個房子，但我房貸繳的好辛苦，不敢生孩子啊！」這段超商結帳時的對話，惹得在場的民眾噗笑，這對父子苦笑以對。網路最近瘋傳青年社群用ＡＩ創作的「炒房主題歌」，炒房是現代版的剝削，賴總統、卓內閣和政治人物們，你們聽見了嗎？

記得這次總統大選前，蔡政府三申五令打炒房，哇！內政部祭出「平均地權條例修正」五重拳，財政部和中央銀行也輪翻上陣，好不容易，去年下半年房市呈現下跌。奈何，突然又開了新青安房貸，為下探的房價注入止跌活水，建商和代銷業者借機大吹熱銷法螺，靠一兩件表相的實價登錄，輕易地玩弄處於「資訊不對稱」劣勢的購屋大眾於股掌之中，房價因此又被炒得扶搖直上。好！限貸新青安房貸一戶有用嗎？炒房的大戶是建商和代銷業，顯然打錯了對象。

「什麼？新店中央新村巷弄裡的房價飆到每坪八十一萬元了！」居住在當地的爸媽們沒有心喜，反而憂慮起來。他們看看自己的兒女，該成家的三十出頭了，連當醫師的都喊買不起房，就不用談每月領個五萬薪水的了。

老把戲了！上台的政府不論藍綠，選前都大聲為無殼蝸牛開打炒房的前門，選後碰到「政治獻金大戶」就轉彎。中央銀行跟行政院連出的兩招打炒房，看似凶悍，仔細一看，打的是民眾，不是建商。

房價飆漲的最大炒手是建商和代銷業者。政府打炒房，很好，但請打對痛點，不能只想靠央行出手。如果要採用限縮貸款和提高利率，也不能只拿購屋人開刀，建築和營造商的土地、建築融資更要嚴格控管；不然，等於抓了賊卻放了強盜。更重要的是，財政部、內政部、金管會、公平會和經濟部都要一起硬起來。財政部用稅打囤地、囤房，內政部、公平會管控交易虛假，金管會和經濟部堵住建商貸款漏洞。民不與官鬥，財務槓桿奇高的建築業更是如此，除非政府軟腳或打假球。

賴政府別再拿股市好、游資多當房價飆漲的理由了。游資多，正是政府借發公債來大搞公共建設的有利時機，也可鼓勵更多的企業股票上市，發行新股，以擴大產業投資。政府要有大禹治水的本領，不是老怪水多。台灣躍向綠色、永續、韌性世紀，待興建的公共建設全台都有，不要選前開一疊支票，選上就假裝忘掉。

輝達、超微、台積電掀起的台股ＡＩ新旋風，最近又被建商、代銷業拿來炒高房價。全台科學園區附近幾乎找不到預售屋一坪低於五十萬元的了，不婚、不生、不養的躺平族怎會不增加呢？賴政府，好好打真球吧！