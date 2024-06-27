釋憲不等於法律空窗期

立法院通過國會改革法案，依憲法增修條文規定，行政院提出覆議案被立法院否決後，行政院院長應即接受立法院決議，總統必須公布法律，否則就違憲。而法律於總統公布後，依中央法規標準法規定，於公布後第三日發生效力。

總統有什麼權力可以凍結生效法律的施行？要等釋憲有結果，立法院才可邀請總統國情報告？才可調查疫苗採購、超思雞蛋、光電案、快篩試劑、數位身分證、監控人民等弊案？法律生效後，人民即有遵守法律之義務，行政機關就要依法行政，司法機關也要依法審判。即使立委總額四分之一以上可聲請釋憲，國家最高機關可聲請釋憲，但是否違憲，也要等釋憲結果出來才能定奪。

至於總統府認為國會改革法案違反權力分立，然查，監察院因憲法第九十五條規定具有調查權，是事後調查有無違法與弊端，屬違法性的調查；而立法院調查權屬於立法院行使職權的輔助性功能，偏向政治性的調查，二者性質有別。因在西方民主國家的國會皆有調查權，我國立法院依司法院釋字第五八五號、第六三三號及第七二九號解釋確認有調查權，此係偏向政治性的調查，與監察院事後之違法調查，二者相輔相成，並行不悖，各別行使，立法院並無擴權，自無違反權力分立之虞。

再者，總統國情報告於憲法增修條文已明文規定，詢答方式一樣就等同行政院長的施政報告嗎？行政院長對立法院的報告，除施政報告外，也有施政方針報告、總預算案、特定議題之專案報告等，何以詢答方式相同，就等同行政院長施政報告？二者本質相異，但均為立法院該有之監督職權。

人事同意權，現行條文並未規定審查時間的上限，修法只規定要一個月以上的審查，詳審細查何錯之有？對總統人事形成權有什麼妨礙或違反規定？總統提名只是提名權的發動，需立法院同意才能完成任命程序；莫非只有總統得直接任命的職位，才不會有害總統人事形成權？難道立法院連不同意的權力都不具備？

至於無記名（舉手）投票是立法院議事規則所規定的表決方法之一，立法院要如何議決，依釋字三四二號解釋，屬於議會依自律原則應自行認定的範圍，符合立法議決程序，無違正義，並非釋憲機關審查對象。

而國會調查權之行使，任何受邀列席人員需無正當理由缺席、拒絕表達意見、拒絕證言、拒絕提供資料或虛偽陳述之具體事實，尚需立法院院會決議，才能處罰鍰。任何處罰，都有救濟程序，可提行政訴訟；涉及虛偽陳述之刑事犯罪，亦需移送檢察機關偵辦、起訴，由法院審理判決，並非立法院決議就可處罰，自無侵害人民權利。

雖大法官都是綠營提名，然司法院組織法規定「大法官須超出黨派以外，獨立行使職權，不受任何干涉」，就看大法官諸公的良知認定。

總之，法律公布後，在釋憲結果出爐前，立法院即可行使上述職權，全國人民與機關即應遵守法律，不容任何法律空窗期，將法律視為無物。