賴總統 勿緊握鐵錘治國

「手中緊握鐵錘的人眼裡，世界就像一根釘子。」查理．蒙格這句話在提醒世人，「鐵錘人傾向」的人把每個問題看成是釘子，用手中鐵錘用力敲下即可。蒙格認為，這種傾向的人是缺陷，是相當可怕的。因此，他分析此類傾向肇因於「認知偏見」；易言之，意識形態的偏執，使得手中鐵錘緊握，來一個問題就猛砸一個，千篇一律的行為模式。

蒙格這位股神巴菲特一生最欽敬的事業夥伴，將他成功經驗著書立言。蒙格建議，決策者需擁有跨界知識，走入以全面視野解決問題的認知世界，避免「鐵錘人症候群」的產生。

近日，賴總統在總統府內敞廳舉行記者會，筆者聽其言，不禁憂心如下：

其一，治國如治病。賴總統旨意在於，治國要評估法律或制度等嚴肅性，有如評估患者血型、體質般的慎重。但治國恐不只是等同治病而已，從管理倫理的角度看，「治大國如烹小鮮」這句老子道德經的箴言，「大國」概指國家，不分大或小；其意在提醒決策者，治國如煎魚，因魚肉概多單薄，故烹煎時切忌反覆翻動魚身，否則魚肉四散，美味盡失。

賴總統五二○上任以來，如聯合報社論所言「指責國會改革是為擴權」，於是附和者觀其風向，上街頭有之，國會作亂有之；當立院改革案表決通過，更親上前線指揮釋憲、暫時處分等等。有若頻頻翻動脆弱魚身，肉與骨慘遭分離，非僅無美味可言，整個社會結構崩解之象已露，遑言治國利生。

其二，筆者憂心的「脆弱魚身」，是指台灣因科技需求衍生的缺電危機、遭受詐騙案凌遲的百姓哀號、渴求社會住宅無望者的失落眼神等等，在在是台灣現今一日也不能稍待的苦難。豈是「治國如治病」或「憲法守護者」之言所能遮掩？政治動作凌駕民眾亟需的社會福祉，顛倒治國的次序，豈能服眾？

籲請賴總統，您往昔拒進台南市議會備詢的行為模式，萬不可再三上演！請鬆放手中緊握的鐵錘，勿自閉式地重錘與您意見相左的議題，也請勿將上述「脆弱魚身」等已見之真相，被釋憲等動作凌越。請正視在野人士在立法院改革的驅動力量，因為爰引多元跨界的能量，利益眾生，才是真正治國。