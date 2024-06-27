國人遭帛琉欺負 我應討公道

一名李小姐向媒體投訴，日前入境帛琉時，竟被海關人員帶到小房間，被迫脫光衣服檢查私密處，讓她覺得非常屈辱。

對此，我方外交部說，帛方強調本案係依法進行搜查，對帛琉民眾或外來旅客均一視同仁。外交部還表示，我方尊重帛琉政府主權行使及維護國境安全的立場，但也強調帛琉政府應於執行安檢時妥善向當事人說明。

過往帛琉既然沒有對所有入境旅客脫光檢查私密處，那這次的做法何來「一視同仁」？民進黨政府平常最喜歡強調捍衛台灣人的尊嚴和人權，如今遇到國民受到外國不合理的欺負，為什麼就這樣不痛不癢的呼籲了事？

面對美日逼迫我們開放萊豬、核食進口，民進黨政府軟弱，或許還可推說是我方有求於美日；如今連面對人口二萬、面積比嘉義市都還小的帛琉竟如此軟弱，對這樣的政府還能有什麼期待？

二○一二年一位美國女子從墨西哥返美時，被海關懷疑藏毒，脫光搜身沒找到毒品，竟還把她上手銬送去醫院做腸道、陰道檢查，仍未找到毒品才被釋放。事後她控告美國海關，結果法院判決海關需賠償四十七點五萬美元。期盼民進黨政府硬起來，比照前述案例協助李小姐索賠，否則講再多捍衛台灣人尊嚴與人權都是笑話。