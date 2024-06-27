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以密件遮弊 還恐嚇吹哨者

聯合報／ 蔡爰／退休教師（新北市）

最近媒體爆料，指駐美代表俞大㵢上任半年光是官邸就花了八百萬元，用二百多萬元買床、地毯、沙發、咖啡機等；原駐美代表座車剛買二年，俞卻執意申請購買三七○萬元豪車，並在上班時間讓司機駕駛公務車載他們全家人出遊賞櫻、購物、吃飯。俞夫人不是公職人員，在非公務狀態下要求代表處同仁開車陪她四處採購，把外交官當下人使喚。

俞大㵢澄清，申請採購車輛是替換用十餘年的公務車，而非代表座車，外交部表示並未同意俞的換車申請。媒體、駐美代表，國人該相信誰？俞大㵢承認和家人搭公務車賞櫻，其他的幾乎一概否認。

民眾黨立院黨團總召黃國昌，向外交部索取俞大㵢上任以來使用公費購買物品的清單，外交部回函竟打上「密件」二字。駐美代表花二百多萬元公帑買沙發、咖啡機等，成了機密，是國防機密？還是外交機密？

又是「密件」，大家要當心！不久之前，國民黨立委徐巧芯公布台灣與捷克合作援助烏克蘭專案密件，外交部怒指其洩密「違法事實明確」然後提告，檢方遂將徐巧芯列被告。俞大㵢用公費購買物品的清單是「密件」，若立委公布該文件，恐成了徐巧芯案2.0；若其他人提到「清單」內容，是否也洩密挨告？

機密、機密，諸多不法假汝之名以行！動輒「密件」堂而皇之遮掩弊端。民眾不解，有沒有浪擲公帑是哪門子的機密？不是機密的加密，遮掩弊端、助紂不法，只會危害國家。要知道每一毛錢的公帑都是民脂民膏，來自納稅人的錢，民眾有權監督，國會更應該過問。

外交部面對記者的提問，顧左右而言他，跳針式回應迴避問題，還語帶恐嚇部內同仁（爆料者）不循內部機制申訴；不解決弊端，卻要解決揭弊者？當初蔡英文主持「司改國是會議」結論要推動吹哨者保護，結果是跳票。逃避問題、迴避監督、「密件」遮掩弊端、恐嚇吹哨者，保護了誰？

俞大㵢 外交部 徐巧芯

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