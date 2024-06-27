磁磚雨 強修比強拆好

鑑於公寓大廈建築物公共安全意外事件頻傳，包括磁磚剝落、冷氣機掉落等事故，對於民眾生命財產安全造成威脅，廿五日筆者與國民黨立委羅智強、林沛祥、許宇甄等舉行記者會，倡議推動公寓大廈管理條例相關修法。

羅智強立委提出修正該法第十條第三項，將公共危險防範、建築物外牆檢查修繕，納入地方政府補助範圍；中央政府應視地方財政狀況與公共危險程度，制定獎勵措施。另增列第四項，明定區分所有權人、約定專用部分之使用人、管理負責人或管理委員會，若未履行防範、維持、維護、檢查與修繕之法定責任，而造成建物有重大潛在危險或立即危險之虞，主管機關得代位進行必要措施與事後求償，避免危險意外發生。

關於羅委員提案中的「代位執行」，本人深表認同，並建議增加其強制性。該提案若能順利通過，不僅將大幅改善市容、提升居住品質，且為推不動的都市更新開了一條康莊大道。

都市更新是指依據都市更新條例所定程序，在都市計畫範圍內，實施重建、整建或維護措施。實施重建，整合與拆除極其困難，政府介入「強拆」，難執行且爭議多，都更牛步。而「代位執行維護、檢查與修繕」本質不同，堪稱「強修」條款，就是「實施整建或維護措施」的都市更新。

「強修」比「強拆」好！好在哪？

首先，在「整建、維護」上作文章，比較容易提升都市更新的效率，速度快、省錢省力。一坪還是一坪，沒有「一坪換一坪」的困擾。決議方式則依據區分所有權人會議「多數決」的同意門檻，比較容易達成。

其次，通過「整建、維護」落實都市更新，比較容易保留都市的記憶與故事，讓文化傳承。街頭巷弄間的建築歷史得以保存完善，不定時維修可以造就城市的古意與浪漫，能把自己的傳統文化與歷史帶進現代都市的文明生活中，把今天的文明成果留給未來的都市，我們都市的品味也將令人嚮往。

第三，可以實現節能減廢、建築再生。面對ＥＳＧ的要求，建築界試圖努力實現更綠色的建築物生產方式，而通過「整建、維護」使建築物延年益壽，保持可持續性，就像是模仿大自然的自我修復機制，讓老舊建築物可以與整個城市生態系統和諧共處。扭轉拆除重建對城市生態的破壞，對城市生活環境產生長期良好的積極影響。

第四，「強修」與「事後求償」，可以解決住戶將建築物維護、修繕成本外部化的問題。在都市社會裡，大家早已成為生命共同體，自家的建築物會嚴重影響周遭，產生正的或負的外部性。台灣的都市裡，老舊建築物問題日益嚴重，住戶不修，嚴重影響都市景觀和公共安全，還努力要政府給補助、給獎勵，將維護、修繕成本外部化。「強修」與「事後求償」機制的建立，不失為改善此一狀況的良方，而且可以考量增加補助、獎勵的針對性和精準度。

「強修」比「強拆」，孰優孰劣？個人淺見，感覺好處多多！