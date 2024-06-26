在野應質問許宗力「再任」案

這些天來，立法院內外好不熱鬧。明眼人都看出民進黨在玩什麼：一、苦肉計：「習近平走狗們欺負台灣人！」「青鳥」出動，悲情升溫。二、聲東擊西：在國會寡不敵眾，但他處必有高人相助，聲請釋憲才是主要戰場。只要看吳思瑤、卓榮泰近日居然說他們以前支持調查權是違憲主張，就知道民進黨在暖身了。賴清德如今掀開底牌，釋憲程序即將啟動，其實結果早定，藍白穩輸。

這要從釋字第五八五號解釋說起。兩顆子彈事件讓陳水扁連任成功，當時掌握立法院過半席次的國親兩黨於是通過「三一九槍擊事件真相調查特別委員會條例」。民進黨不服，聲請大法官會議解釋。彼時泛藍控制國會，大法官們投鼠忌器，於是既宣告條例主要條文違憲，又佯裝中立，誇獎若干條文有理，更拋出橄欖枝：行使調查權不是不可以，別太過分就好！國親沒領情，把大法官的司法專業加給全刪了。民進黨團聲請釋憲情義相挺，大法官們當「錢」不讓，作出自肥的釋字第六○一號解釋，專業加給不准動。

國民黨當時沒讓調查權法制化，現在重拾橄欖枝，枝枯葉落。怎麼說？第五八五號解釋作成時，一位先生發表不同意見，徹底反對國會調查權，就是許宗力。他其實不信什麼五權憲法，為了不讓國親控制的立法院擴權，監察院這個植物人就被搬出當神荼鬱壘。國民黨的噩耗是，當年持少數說的人，現在是大法官頭頭。

藍白陣營看清楚，這就是憲法法庭的標準答案，忘了第五八五號解釋吧！民進黨使盡渾身解數力抗國會改革法案，準備兵分四路聲請釋憲，因為事關黨本動搖。試想，如果判決竟是藍白有理，以後紛至沓來的新聞頭條盡是醜聞調查，賴清德就玩不下去了！

大法官也是人，甘為當道鷹犬者自然有之，此時反對黨能做的就是對抗而不是順從。美國民主黨與自由派近日不斷攻擊大法官阿里托與湯馬斯的操守立場，藉此撼動聯邦最高法院的正當性。台灣的大法官呢？這八年來，只要碰到國、民兩黨權力鬥爭，解釋、判決必然一面倒向民進黨。釋字第七九三號解釋（不當黨產條例案）與一一一年憲判字第十四號判決（農田水利會改制案）便是著例。

癥結之一出在許宗力。依照憲法增修條文第五條第二項，大法官「不得連任」。許在阿扁時代當過一任，蔡英文卻又提名他，理由是「連任」要無縫接軌，卸任後第一天繼續當才算。許卸任後五年間當教授，所以是「再任」。當年國民大會之所以增訂此一條文，目的在杜絕大法官討好當權者以便連任，許卻創下毀憲惡例。爾後誰阿諛逢迎，就可能回鍋「再任」！即將卸任的這幾位都復出有望。國民黨與民眾黨必須嚴正質問，此人自己都違憲八年了，憑什麼對取得最新民意的立法院說三道四？

螳螂捕蟬，黃雀在後。黃雀就是許宗力。「說大人，則藐之！」憲法法庭辯論當然要去應卯，但是要記住這是民進黨的外圍組織、御用打手。乞求公正、靜候判決，接下來就是：遺憾但尊重判決。學學美國人，嚴正質問毀憲枉法的大法官！