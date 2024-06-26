利澤蒼生 最好的醫師也是哲學家

在每日喧騰紛亂的信息中，欣聞一抹清新，就是台大醫學系將在一一五學年招生時，捨原本採計的英文科改採計社會科，使日漸沮喪的人心稍微提振。

台大的說法是考量未來因應ＡＩ、元宇宙及各種傳播科技與創新的需求，必須注重社會人文素養及社會科學的思考。雖是以未來發展的功利需求為導向，然此舉不僅為未來下一代出路，也為國家發展考量，我們樂觀其成。台大醫學系在選才舉措上的轉變，凸顯出人文社會底蘊的重要性，相信台大將會起到領頭羊的作用，畢竟這是未來必然的趨勢。

二世紀古羅馬時期的醫學大師蓋倫（Galen）著有《最好的醫師也是哲學家》，他自己就是最佳實踐者，不僅注重醫學實務，更與哲學思想結合，認為醫學是跨學科領域，蓋倫的醫學哲學思想也影響後來的西方醫學。

今日學科分科過細，醫科歸在應用科學類，哲學社會屬於人文學院，二者似是涇渭分明互不相通，然而，醫者與哲學家在具有高度的洞察力、思辨力與獨立思考能力上，二者無分軒輊，而最大的交集在於都是以「人」為中心，哲學家關懷人的終極意義及形上思想，醫者關懷的人的生命健康與內在心理，二者都以「人」為踐履應用為目標。

常見私人診所掛著「仁心仁術」、「扁鵲再世」、「妙手回春」等牌匾，意指贈與者讚譽該醫師的醫術，更是讚譽該醫生的仁心。清代醫者喻昌之《醫門法律．問病論》：「醫，仁術也，仁人君子必篤於情。篤於情，則視人猶己，問其所苦，自無不到之處。」此段話在說，因為醫者通過對生命的感通，能感知病人苦痛猶如己身，而與病人同感共情，關鍵就在於醫者具有真誠篤情，醫者最令人敬服之處正在此，因此醫者可謂是最具人文實踐者。

曾言「先天下之憂而憂，後天下之樂而樂」的范仲淹，幼年時去廟裡求籤，問：「能做宰相嗎？」答覆是不能；再問：「能做個好醫生嗎？」答覆仍是不能。仲淹嘆道，兩樣都不能，如何實現平生之志？旁人反問仲淹，你求問可為宰相尚可理解，為何要求問良醫？仲淹答道：「利澤萬民，唯宰相能做到；倘做不了宰相，要利澤蒼生，莫過於良醫。」這段小故事在說明，宰相可以為萬民謀福，但若當不成宰相還可以當個良醫，同樣可以實現利澤萬民的心願。後來范仲淹果真做了北宋的宰相，並參與慶曆革新，可惜因政治惡鬥未能施展，那是後話了，而「不為良相，則為良醫」的佳話流傳至今。

明代醫家張介賓：「夫生者，天地之大德也。醫者，贊天地之生者也。」意指天地最大的美德是孕育生命、使生命生長發育，而醫者是使生命生長發育的最大輔助者。由此可見，從事醫事者都肩負著利澤蒼生的使命，此話並不是要給醫者加上沉重的擔子，而是對醫者由衷的禮讚。

台大醫學系決定改採計社會科後，未來醫學院的學生不僅具有醫學專科知識，也以豐沛的醫學人文底蘊，從不同面向參與和實踐，開拓未來的出路發展。無論是從事第一線救人的醫者，或是從事醫療相關事業，皆是為利澤蒼生做出更深更廣的貢獻。