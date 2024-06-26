殖民主義茶壺裡的右傾─歐洲要怎麼搶？

根據專家學者媒體，歐洲議會選舉結果顯示，歐洲的政治風向右吹拂。但歐洲是什麼碗糕？與其說歐洲，不如說是前殖民母國群體。

右傾？充其量只能表示：一、前殖民母國寄生於前殖民地的手法，以及他們搶奪與剝削的吃相，也許會變得更為粗糙難看；二、前殖民母國之間，可能需要更多的協調，但他們遲早還是要靠新自由主義之類的論述，維持某種一致的表象；三、前殖民母國內部加速累積更多的罪惡感，將來找幾個獨裁國家當代罪羔羊的需要，難以遏制。

雖然這些統統不算什麼特別壞的事，但是殖民母國群體之間，確實再也不會傳出任何好消息。

前殖民母國已經走入了顛覆自己號稱進步文明的歷史階段，在基礎建設力日益崩壞，與民生消費力激烈不均的困窘中，誰能不懷念起大家一度遺忘的殖民主義時代—那個明目張膽靠搶奪與剝削來表彰自己的享福日子。

如今，歐盟與北約這種藉由所謂價值與規則，建立安全社群，超越野蠻征戰的自賣自誇，成為正在破碎的浪漫神話。價值或規則等等假託人權、和平、安全、生態，讓前殖民地人心甘情願、繼續供養官商巨賈的口號，如同已然乾燥的黏膠，反而成為撕裂歐洲的破口。剩下來象徵歐洲文明的，不外乎每座城市哪一個啤酒帳篷環繞的教堂廣場。

殖民主義茶壺裡的左右派，其間區隔不外乎：對殖民地要怎麼搶，可以搶得更心安理得。

右派提出的挑戰在於：讓殖民地人自願供養母國的意識形態鴉片，可以讓他們一直抽下去嗎？母國社會自己不會也上癮嗎？殖民地的買辦、移民、留學生不會抽太多而躺平嗎？追根究柢，到底殖民地與母國之間，是一個發展階段先後的差別，還是本質上就應該相互隔離的兩個世界？

這些問題永遠不會有答案，而且注定是殖民母國的業障。而且，愈是傾心於歐盟價值與規則而自以為高尚的殖民地人，愈是殖民母國的夢魘。