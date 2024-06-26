台灣缺不缺電？相信沒人敢給出具體的答案，尤其政治對立氛圍強烈，再有說服力的論述還是信者恆信，不信者恆不信。但停電確實已成為民眾生活中隨時可能面對的難題，重點只在於範圍大小與停電原因不同而已。這恐怕也會讓台灣整體供電穩定度受到國際投資的質疑，勢必成為台灣經濟發展的阻礙。

當輝達的旋風帶來ＡＩ風潮，加上我們原本半導體產業的競爭力，台灣未來經濟潛力備受期待，不過隨之而來的是電力供應的壓力，政府不知道嗎？

如今局部的停電，可能是未來缺電的警訊，政府卻還是用政治語言企圖輕輕帶過。當台電的虧損已如此巨大，即使政府貼補也效果有限。當初經濟部強調要建置的強韌電網，勢必連最基本的資金都欠缺，遑論要改善目前的停電缺失了。政府要先面對停電帶來的民意危機，政府愈不願承認，問題愈不容易改善，而民眾就愈有不安全感，最後所有的停電個案，終將變成民意對政府信任的反噬。

治國如烹小鮮，每一個細節都可能是政府扭轉問題的關鍵，一旦不注意或刻意不在意，最後都可能成為民意支持的破口；尤其現在是少數總統領導，這些細節更是重要。停電與缺電看似天差地遠，但民眾的觀感卻很難將兩者區隔；如果現在不解決停電的民怨，最後真的變成缺電的夢魘，那才是台灣災難的開始！