高價購電 全民荷包破口

媒體報導，台電將與民營麥寮電廠的燃煤機組續約，一號機預計自七月起延役一年半。針對該機組，台電原有的購電契約已於今年五月底到期，但業主台塑公司認為，受限於地方政府的生煤減量政策，致使約定的發電總量未達標，屬不可抗力因素，因而要求台電持續購入其所發電力至發滿為止。

坦白說，購電契約既已結束，台電根本無須接受台塑的續約要求。畢竟地方政府施行減煤政策，本非台電所能干預，此時同意展延契約以滿足業主，不僅遭致是否因缺電而妥協的質疑，更違背政府一貫的減煤政策與民眾對於空品改善的期待。

另一方面，一號機若續約至明年底，預計將發出五十四億度電。台電既是被動同意續約，其實大可重新議訂購電費率，並將每度購電成本至少壓低至每度平均電價（今年四月為二點九二元）以下；購入電力若採每度四點一五元（依據台電一一二年自編決算）計價，台電將因此付出超過二二○億元購電。更何況，這種「利人損己」的慷慨作法，是在政府每年動輒千億元的撥補下進行，已經承擔鉅額虧損的台電，在漲電價之餘，究竟要如何向全國納稅人交代。

值得一提的是，在經濟部長郭智輝的要求下，台電未來營運必須自負盈虧，也因此台電規畫取消對於社福機構及學校的電價凍漲優惠，估計可增加約四十二億元收入。前述額外的購電支出若可免除，弱勢團體及學校機構即可續享電價優惠。

經濟部與台電不斷強調，就算核三一號機於七月廿七日停役，台灣也不缺電，因為今年即將新增豐德三號、大潭七與九號、興達新一號等大型燃氣機組，足以支應全台用電需求。既然麥寮一號機六十萬瓩的裝置容量，遠低於每一部新增機組（九十至一三○萬瓩）的裝置容量，且其續約後的發電量攤入全國年發電量，占比也僅一點三％，台電為何非要去蹚這一趟買高棄低（核電每度成本一點一二元）、圖利他人的渾水？

除非，台電與台塑續約的背後，有不可明言明的貓膩。那就是，新機組的用氣受限於第三天然氣接收站的工程進度，在明年六月之前都無法獲得充分供應，屆時非常有可能出現空機待氣、發不出電的窘境。

對台電而言，面對未來一年可能出現的供電緊繃，自然必須未雨綢繆，將可用電力盡量抓在手邊。對台塑而言，即便麥寮電廠已有「煤轉氣」的規畫，但只要現有燃煤機組能夠延役獲利，就不必急著動工興建第六天然氣接收站，當然也不急著跟台電議定燃氣電力的售電價格。

至於麥寮二、三號機是否將如預期分別於今年九月及明年十月除役，還有待觀察。畢竟，麥寮電廠新增燃氣機組與六接未完工啟用前，台電仍需原有三部機組協助維持供電穩定。

台電的營運困境等同全民荷包的破口，主管機關經濟部絕對脫不了干係，主事者請拿出具體辦法解決，別盡耍嘴皮。