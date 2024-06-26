調查權 立院監院不扞格

立法院職權行使法三讀通過後，賴總統表示，基於守護憲政秩序、保護民眾權利，將聲請釋憲及暫時處分。猶記不久前選舉期間，賴為總統候選人時稱「中華民國憲法是災難」，之後言是口誤。現今又言釋憲是為保護民眾權利；而民眾之意見卻已由立法院多數展現，通過國會改革法案。僅隔一日，監察院表示「反對立法院擴權」，亦會聲請釋憲及暫時處分。

猶記二○一八年，筆者為監察委員時曾經監察院會通過，對軍公教年金改革案聲請司法院大法官釋憲，後大法官推翻過去長期以來之標準，居然未為受理，大幅限縮了監察院聲請釋憲之範圍，認為該業管機關之條文非監察院所能置喙。在此之前，行憲以來，監察院五十餘件聲請釋憲成功之案例，幾均非監察院業管條文，但大法官顯然對年改案採取了與以往截然不同之標準。

在去年七月七日憲法訴訟法施行後，大法官受理聲請案件更大為減少。此次，立法院與監察院，院際間調查權誰屬之爭議，司法是否能介入立法權？基於憲政權力分立之基本原則，也希望司法院能嚴守權力分立，不要介入他院之業管，尤應嚴守司法之底線，不應也不能為政治性思考或為政治所介入，且釋憲非修憲！

憲法第九十六條監察院之調查權，是得按行政院及其各部會之工作，分設若干委員會，調查一切設施，注意其是否違法或失職；復以監察法第二條，糾正案由各委員會提出。顯見監督行政院及其各部會之工作，如其違法或失職，隨之而來的「法律效果」即是監察院的糾正權。各方擔心之立法院職權行使法規範的「聽證調查權」，與監察院顯然不同，因其構成要件不同，法律效果更有其異。

雖憲法與法律之位階不同，但立法院之調查權係源自官員備詢責任而生，亦即立法委員質詢官員權力之所繫。況除立法院職權行使法外，權責關係在憲法位階，規範於憲法增修第三條第二項第一款，行政院有向立法院提出施政方針及施政報告之責；立委在開會時，有向行政院院長及行政院各部會首長質詢之權。向官員質詢是立委之權，行政院對立法院則有其責，如國會無法聽證調查政府之責，如何監督？官員如常不赴國會接受質詢、不負責任，為法所不許，地方亦然；賴總統為台南市長時，亦因此違反地方制度法，經監察院彈劾送懲戒法院（前公務員懲戒委員會）並議決通過。

民主之可貴，在於權責相符而非失衡，立法院調查權建立在質詢之所必須，否則無法得知弊端之真相！監察院之調查權在於糾正違失，若機關不為改善，彈劾相關公務員等，經懲戒法院議決以為改善，有其準司法性。而立法院之調查權，性質為代表全民監督政府預算及法案，與糾彈無關，法律效果亦與監察院截然不同；立委可刪政府預算，監察委員則無能為之。

基此，執政政府或司法機關除須嚴守權力分立外，各方對調查權之歸屬亦須回歸專業。法務部調查局組織法中亦有諸多調查權之規定，但構成要件與法律效果，各機關有其不同，法制上不生扞格。希望執政之少數政府欲與國會多數為敵時，能冷靜思考，否則國會若以刪預算對待，則憲政危機是政府樂見的嗎？