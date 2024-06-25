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「釋憲前不宜行動」 違逆法制

聯合報／ 林清汶／世新大學法律系兼任副教授（台北市）

賴清德總統針對國會改革法案發表談話表示，他已依據憲法完成簽署並公布法案，但基於「守護憲政秩序、保護民眾權利」，將向憲法法庭聲請釋憲及暫時處分，並稱「在大法官未做出釋憲結果前，不宜貿然採取行動。無論釋憲結果為何，朝野都必須尊重且接受」。

依據行政訴訟法第一一六條第一項規定：「原處分或決定之執行，除法律另有規定外，不因提起行政訴訟而停止。」此乃對已完成立法程序之法律尊重；所謂「惡法亦法」乃強調法律秩序之維持及穩定性，只有透過釋憲程序（現由憲法法庭審理），才能宣告法律違憲停止執行。

同理，法律經立法機關通過並經總統公布後已具法定效力，豈可因個人或部分政黨意志而停止執行？況且，立法院法律案通過後，移送總統及行政院，總統應於收到後十日內公布之，僅具形式和儀式性，一般認為是總統義務而非權力。立法院受全民付託通過之法律，事實上即具有實質之確定效力。

回顧二○○四年九月通過《三一九槍擊事件真相調查特別委員會條例》，乃針對陳水扁總統選舉前之槍擊事件疑義而調查，針對性極強，但陳水扁身為法律人，亦不敢聲明上述法律停止執行運作，其後該法律透過釋憲程序，終於二○○六年五月對部分違憲增、刪修訂後另行公布，其餘部分仍為有效。

同理，賴清德總統立場原本應超然，「總統」本身亦為「機關」，依憲法第四十四條規定享有「院際紛爭調解權」，本次卻連行政、立法之紛爭亦直接介入，完全紊亂憲政秩序。況且，連立場應超然之監察院都跟著要聲請憲法法庭判決，跟著府、院、黨，四路齊發，令人咋舌。賴總統在記者會上甚至下指導棋稱：「在大法官未做出釋憲結果前，不宜貿然採取行動。」此完全顛覆法制精神，嚴重違反憲政分際，豈有此理哉？

大法官 憲法法庭 釋憲

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