漢光實兵操演 宜納防護要隘暢通

國防部高層透露，今年漢光四十號演習實兵操演取消預校與展示科目，筆者認為，這個調整顯示演習觀念比以往進步。過去若干項目的確具有濃厚之表演意味，以致遭受外界批評「漢光演習馬戲化」，因此演習大幅減少「作戲」的成分，應予肯定。

不過，國防部取消實兵對抗訓練，在追求實戰化訓練上，未必會是進步，反而可能因噎廢食，功虧一簣。

軍事評論家、加拿大《漢和防務評論》創辦人平可夫，以往在接受台灣媒體採訪時，曾對「漢光演習」想定與實兵操演狀況表達看法，他指出台灣軍方過度輕忽中共軍力在近年來的快速擴張及長足進步，更強調台灣軍方從未建立一支能反映中共軍隊目前實力的假想敵部隊，就各種情況之下進行模擬對抗演習。他認為唯有台灣軍方真正落實「以敵為師」，才能真正磨練台灣軍隊的實戰技能。

另國內媒體人楊渡，曾於民國一○九年六月在台灣媒體專欄刊出「兩岸的新戰爭論」乙文，文中提到一九九五年他曾在北京訪問過一個從事電子電腦武器的共軍二砲部隊（現稱火箭軍）的軍事專家，當時這位專家笑著說：「你們台灣的軍事專家都在說，中共如果武力攻台會『萬船齊發』，用登陸部隊去進行地面戰，而後台灣要如何如何防禦，真是太看不起現代科技了。」他接著說：「想一想第一次波斯灣戰爭美國的部隊，對伊拉克各軍事設施展開歷時四十二天的空襲，發射二八八枚戰斧巡弋飛彈、卅五枚空射巡弋飛彈及九萬噸的各型炸彈，重創擁兵一二○萬人的伊拉克軍隊後，隨即在一百小時的陸戰中以輕微代價取得決定性勝利，你們就會明白中共攻台會有什麼手段。這不是中共的發明，是美國開頭的，也是現代戰爭的必然規律。」在中共軍事專家的評估中，中共武力攻台，會在飛彈全面重點攻擊下，使台灣全面心理崩潰，待抵抗與反擊能力消失，中共才會真正派軍隊攻打本島，以最小的損失取得最後的勝利。

有鑑於此，就台灣本島的地形特性來說，筆者認為，爾後造成地面作戰的不利因素在「尖苗要隘」！尖山、苗栗要隘寬約一公里餘，是南北公路、鐵路、高速公路及高速鐵路匯集的要衝，一旦尖苗要隘遭共軍以短程彈道飛彈、巡弋飛彈、遠程火箭砲轟擊山壁造成落磐，南北交通頓時中斷，勢必導致我軍地面兵力南北分離，易遭共軍登陸部隊各個擊破。

換言之，共軍若在福建平潭周邊之海峽中線附近，以海、空聯合演習直接轉為實戰攻台的方式，集中運用所轄火箭軍與東部戰區精確制導火力，轟擊尖苗要隘山壁，恐將嚴重危害我防區守軍反擊任務之遂行。

因此，宜將如何有效維護尖苗要隘的暢通，納入「漢光四十號演習」實兵操演重點項目，才能讓演習更貼近實戰。