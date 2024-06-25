陸懲獨 雷聲大雨點不小

大陸出台「關於依法懲治台獨頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見」（以下簡稱「意見」），引發熱議。陸委會則以「北京對台不具司法管轄權」、「中共法律與規範無拘束力」回應，呼籲國人安心。但我等真能因而「放心」否？

首先，對岸並未認為台灣屬於「領域外」。何況基於「保護原則」，若干對國家利益或人民權利侵害嚴重的故意違法行為，例如內亂外患、偽造貨幣等，根據各國或地區刑法，縱該犯行在「領域外」，仍得追訴處罰（學理稱「刑法域外效力」）。我方主張「不具司法管轄權」、「法無拘束力」，在大陸看來法理恐站不住腳。

其次，「意見」在大陸法制定位上原屬「司法解釋」性質。規範目的在明確其刑法第一○三條第一、二款的分裂國家與煽動分裂國家罪之適用。唯對比「意見」規定構成犯罪的具體情形及「兜底項」，範圍含括甚廣，實不無擴張或逸脫其上位母法即解釋標的內容，有違「罪刑法定原則」。從立法政策的重要性言，倘由全國人大或人大常委會制定發布，或較符合其「依法治國」要求。

從而此番「意見」所以由最高人民法院、人民檢察院兩司法機關，聯合公安部、國家安全部、司法部（所謂「兩高三部」）制發，動機頗值探究。加上「意見」公告及施行，時機敏感，更強調可科處極刑（死刑非新設，原見於大陸刑法第一一三條規定），與援用終身追責、缺席審判等特殊安排，均顯示現階段北京當局「遏獨」心切。為落實發揮此部法律威嚇力，短期內會不會有新「台獨頑固分子」名單，或實際審理「打獨」案件曝光，我方應加戒慎。

由李明哲、楊智淵（首位被大陸以「分裂國家罪」逮捕起訴）等案來看，除入境大陸當然無法豁免其司法管轄權與「意見」適用，致往來兩地的台商、台生、台勞、甚至登陸發展藝人不免成為「高風險族群」外，有人臆測陸方將透過第三地引渡涉嫌台籍人士，以貫徹該司法解釋。

但我認為此舉機率不大。因一來引渡受制於「雙重犯罪原則」，即請求引渡國與被請求引渡國均須認為構成犯罪。然目前尚未見有國家立法認同「台獨」構成犯罪；二來與大陸簽訂相關合作條約國家有限。且過去因對貪汙受賄犯罪保留死刑適用，導致陸方對外提出引渡請求時，常被一些國家以「死刑不引渡原則」拒絕；三來引渡易生人權、政治與外交爭議，限制頗多。例如二○二二年底歐洲人權法院曾以「有遭虐待與酷刑重大風險」為由，反對波蘭引渡台籍詐欺犯嫌劉宏濤赴陸。

雖說如此，仍不能排除部分與陸交好、支持「一中原則」的國家或地區，以治安因素將「涉獨」台人課予驅逐行政處分，再配合交陸方遞解出境的可能性。

綜上個人研判，「意見」恐「雷聲大，雨點亦不小」。日後果有國人因此遭懲治，威脅人身自由，不啻對我政府威信，與既有兩岸司法互助及合作共同打擊犯罪協議的有效性，又是一記重擊。再對照金門胡姓軍人釣客遭扣滯陸已逾三個月，試問我當局：在空言安撫民眾同時，是否也該檢討改進長久以來未見成效的相關「人道救援」？