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既稱不缺電 麥寮與協和應除役

聯合報／ 蔡雅瀅／台灣蠻野心足生態協會專職律師（台北市）
台電強調，麥寮電廠1號機補發電量限定到2025年，沒補發完也不會再延。圖／聯合報系資料照片
台電強調，麥寮電廠1號機補發電量限定到2025年，沒補發完也不會再延。圖／聯合報系資料照片

近日經濟部在其臉書及LINE群組發布短片說明：「二○二四年新上線機組比除役發電容量更大」，並拜託大家分享給親友！

然而細看經濟部影片中的圖卡，會發現二○二四年除役機組，竟只放「核三一號機」及「麥寮二號機」，而刻意漏列民間強烈呼籲「如期除役」的「麥寮一號機」、「協和三、四號機」及「通霄四、五號機」。

依一一一年版「全國電力資源供需報告」，「麥寮一號機」預訂今年六月除役，「通霄四、五號機」及「協和三、四號機」預訂今年十二月除役，且協和電廠環評資料載明：「…新燃氣一號機…預估將延至一一六年至一一七年商轉…既有三、四號機仍維持於一一三年底停止運轉…」。

若將經濟部漏列機組一併計入，今年除役機組包含：核三的一號機九十五點一萬瓩；麥寮一、二號機共一二○萬瓩；協和三、四號機共一百萬瓩；通霄四、五號機共七十七點二萬瓩，除役容量合計三九二點三萬瓩。

今年新上線的燃氣機組包含：興達一號機一三○萬瓩；大潭九、七號機共二○三點六六萬瓩、豐德（森霸）三號機一一○萬瓩，新增氣電容量共計四四三點六六萬瓩，仍高於同年除役量；且還未計入新增的再生能源、儲能等。

就算民間高度關切的「協和三、四號機」及「麥寮一號機」今年如期除役，新增電量也會大於除役電量，經濟部公帑製作的宣傳影片，卻刻意漏列此資訊，實有誤導之嫌。

過去經濟部曾以「協和除役」及「北北基桃近一千萬人用電需求」等理由，力推大潭三接開發。其後，為開發協和四接，竟把北部電網再切割為北西、北東，主張大潭電廠屬「北西」，無法長期支援「北東」，北北基數百萬民眾被切割出去。

此外，經濟部日前「新上線機組比除役發電容量更大」文宣，以大潭九號機發電量大於麥寮二號機以說明電力充足。若「北西」大潭電廠可填補「中部」麥寮電廠除役缺口；就近填補七十公里外「北東」協和電廠除役缺口，顯更無難度才對。

既然今年新增燃氣發電量，大於包含「協和三、四號機」及「麥寮一號機」在內的所有原訂今年除役機組，該三部機組理當如期除役，勿以任何藉口延宕。

影片 麥寮

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