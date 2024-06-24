核三轉光電 有如捧金飯碗討飯

報載核三廠除役後，部分廠區將設置光電廠，提供太陽光電，讀後真是心中淌血。

核三廠兩部機，每部機裝置容量九五一萬瓩，每年可發電七十五億度，兩部機共可發電一五○億度。核三廠總面積三五四公頃，現在台電規畫以五十五公頃設置光電場，每年發電五千八百萬度。核三廠目前每年發電度數為設置光電場後年發電量之二六○倍。

假設核三全廠區三五四公頃都滿布太陽能模組，每年可發電三點七億度。但目前核三廠兩部機只占廠區很小一部分，核三廠址建設六部核能機組綽綽有餘。若核三廠增建機組，並採用與核四廠相同的先進機組，每個機組裝置容量一三五○萬瓩，每年發電一百億度，四部機組每年可發電四百億度；加上目前兩部機，六部機可發電五五○億度，約可提供目前台灣每年用電的二成，更是核三廠滿布光電模組每年提供三點七億度電的一五○倍。

大家可能會懷疑政府真會這麼傻，如此浪費土地？還真有先例。目前全國最大太陽光電場在彰濱工業區，該案占地一四○公頃，總裝置容量十萬瓩，每年發電一點三億度。

但之前台電曾規畫在彰濱工業區建設四部八十萬瓩火力機組（共三二○萬瓩），十年未能通過環評，胎死腹中，最終移為太陽能發電場。彰工四部機組每年可發電二四○億度，幾為今天移作太陽能發電量的二百倍。小小台灣，有多少寶貴土地可揮霍？

與核電火電比較，不論太陽光電或風電的能量與密度都極低，差距超過百倍。

報載童子賢十分氣惱花蓮鳳林曾嘗試把台糖種植的森林砍掉以建置光電；但童子賢可能不知道，屏東一八五號縣道是全台最大人造林，台糖種樹上萬公頃，差點被全部砍伐「種光電」。光電與農爭地、與漁爭地，折騰美麗寶島，難怪台大農經系教授曾以「國在山河破」描述此一現況。

核三廠址明明可以提供台灣二成電力，現在非要廢核，改為發電效益不及核電廠百分之一的光電，可謂捧著金飯碗討飯。