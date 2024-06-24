從基隆山崩到花蓮土石溢流… 加強災害監測 別等事後補償

端午節前基隆潮境公園路口的台二線公路崩塌，以及近日花蓮和仁隧道南口大清水溪橋砂土溢流，分別造成人身傷害與財物損失。公路與鐵路接連發生地質災害，不由得讓人心頭一震，看似無關的兩起事件卻有著共同的特徵：基隆台二線邊坡崩塌處位於「岩屑崩滑高潛勢及落石高潛勢區」範圍內，大清水溪則屬「土石流潛勢溪流」；基隆山崩時無雨，花蓮砂土溢流發生前的累計雨量為零，事故當下之時雨量僅二點五毫米；事發前，基隆台二線邊坡設有防護網，花蓮和仁隧道南口則設防止落石的明隧道；兩處均無即時監測告警系統且都不幸地發生事故。

很明顯，政府相關單位早已預警此兩處可能發生地質災害，且公路或鐵路管理單位亦有「預見」，於事前設置防免災害發生之保護設施，卻未料到在無雨或雨量未達警戒值下，竟然發生了地質災害。經由接連兩起事故可以了解，雨量大小雖可預警地質災害的發生，但絕非唯一指標，仍須藉由即時監測系統及早告警才是上策。

至於鐵、公路事故發生之後，罹災或受害的旅客卻有著不同的兩樣情。台鐵乘客依照鐵路法第六十二條第二項，可以迅即獲得補償；公路旁駐足的人、車、遊客，就只能依國家賠償法向公路管理單位提出國賠申請。可能是公路網綿密，倘公路有類似鐵路法的補助，政府財政恐難負擔，是以目前只能由車主投保汽車天災險，或遊客自行投保意外險，以分擔風險。

當然，災害預警系統依「地質災害潛勢」之高低程度不同，而有設置監測儀器疏密之不同，並非因此取代「災害潛勢分析」。尤其台灣島位處板塊邊緣，地理環境上，屬於山坡地及山地者占全島面積七成以上，地質構造上多為節理發達而使地層破碎，地質災害頻仍，足以預見。不過，現今科學進步，監測系統可減免災害事故發生，政府與其將預算用於事故補償，更應該將預算投入於防免事故發生。亡羊補牢猶未晚也，近來的公路與鐵路地質災害幸未造成人命損失，乃不幸中大幸。藉由以上兩起事故分析，期待政府能有更多充足的準備。