川普班師回朝？美政壇山雨欲來

美國今年十一月總統大選前的兩次候選人辯論，第一場預定在美東時間本月廿七日登場，現任總統拜登所以願意與前任總統川普辯論，顯然是由於選情不佳；從去年十月開始拜登民調多居落後狀態，尤其在上次大選全贏的六個關鍵搖擺州也疲弱不振，意圖在並無勝算的辯論中扭轉頹勢。

美國政界也多不看好拜登，共和黨方面早就摩拳擦掌，多個主要智庫於大半年前就積極規畫川普班師回朝後的人事與施政方案；例如長期以來被視為保守政策和思想的孵化器，並具有相當影響力的「傳統基金會」，即打算將「川普主義建制化」。該基金會總裁在接受訪問時說：「川普執政第一年的教訓是，初衷雖好，但起步太慢。基金會和盟友相信，這種情況絕不能重演。」他說明一項「二○二五計畫」作為保守派接任總統的過渡藍圖，旨在鞏固行政部門的權力，將下一任共和黨總統從不利於保守派權力的體系中解放出來。

在內政方面，重點是優先減少阻礙保守創新的聯邦人力規模，頒布行政命令，對政府工作人員進行審查，取消有社會主義傾向僱員的就業保障，迅速聘用理念一致的人員並加快保守政策的實施。這包括透過行政命令推翻其認為現任政府的錯誤政策。認為總統有權控制整個行政部門，包括目前運作相對獨立的機構，例如司法部，才是對憲法的正確理解。

同時在外交政策上，不應優先考慮國際上任何其他地方，而要想到在美國遇到的許多需要鉅額經費的問題；例如公開反對美國對烏克蘭的援助計畫，認為烏克蘭加入北約的武力威脅，是導致俄烏大戰的主要因素之一，在戰略上違反了以實力尋求和平的原則。

民主黨方面自然不希望看到拜登落敗、失去政權，但也必須面對很大機率會發生的現實，紛紛未雨綢繆；一個由民主黨官員、進步活動人士、監督團體和一些前共和黨人士，即於最近組成龐大聯盟，他們擔心川普重新掌權後的激進變革，包括利用司法部報復他的對手、派遣聯邦軍隊進入民主黨城市進行大規模驅逐、建造巨大的營地來關押被拘留的非法移民、更容易解僱公務員並以效忠者取代他們，以及擴大和集中化執行力，種種舉措將會對美國人民甚至民主構成嚴重威脅，因而須及早準備，並採取非同尋常的先發制人行動。

這些行動包括起草潛在的訴訟，以防川普當選後實施大規模驅逐出境非法移民；聘請新審計人員，以抵禦川普第二屆政府對他們動用國稅局的任何企圖；民主黨管理的州政府甚至正在儲備墮胎藥物。二○二○年時，隨著有關種族正義的抗議有時演變成騷亂，川普曾起草、但從未簽署一項命令援引「叛亂法」，該法授予總統緊急權力，可以在國內領土上使用聯邦軍隊恢復秩序。此後他建議下次即使地方當局沒有尋求援助，他也會在民主黨管理的城市部署軍隊。美國公民自由聯盟正準備對「叛亂法」提出訴訟，認為該法從未被用來壓制抗議和辯論。

由美國兩派人士的攻防，可見許多人一直警告，川普如果再次當選，對美國與世界將非常危險，所言非虛。事實上，包括歐盟各國也都憂心忡忡，紛紛研擬對策。台灣身處美中抗爭夾縫中，更應及早籌畫應變措施，才不致被可能襲來的大浪重創，甚至捲沒。