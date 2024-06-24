憲政人民生死事 賴別奧步

國會改革法案覆議於廿一日表決，立法院以多數否決行政院的覆議，維持原案。對此，總統府、行政院、監察院和立法院民進黨團都將提出釋憲。

事實上，賴清德就任總統月餘，並未推動國家治理！他執意與國會為敵，煽惑缺乏智慧的「青鳥」和不太會上網搜尋資訊的老年同溫層選民。

特別是在十九日的民進黨中常會上，對國會改革魚目混珠、倒打藍白兩黨的說法，實已失去國家領導人的高度！賴清德說，民進黨二○一六年重返執政後，對國會改革的承諾，是建構一個人民的國會、開放的國會、專業的國會。所提廿項承諾已完成十七項，可歸納五大成果，包括：一、國會頻道再進化，打造透明的國會；二、議事資料大公開，完成公開的國會；三、國會場域無障礙，建構全民的國會；四、資訊取得零距離，形成數位的國會；五、國會識讀普及化，建置教學的國會。

上述自誇的成果，實在讓人見笑！因為那些多不實在，也都不是國會功能的核心改革。特別是議事資料大公開，完成公開的國會這項成果，更是睜眼說假話。人民記憶仍新的疫苗採購、混蛋合約、小吃店快篩案、晶片身分證案，有那一個不是遮遮掩掩的？

賴清德承接蔡英文的總統及民進黨主席職位，但至今並未對蔡英文於二○一五年八月十六日所說，民進黨若執政必將推動「實踐世代正義」、「改革政府效能」、「啟動國會改革」、「落實轉型正義」及「終結政治惡鬥」等五項重大政治改革，表示任何的態度與主張。

在「實踐世代正義」方面，蔡英文說：「年輕人的處境越來越困難，對未來失去了希望。年輕人找不到好工作、沒有好薪水，房子貴到買不起，照顧長輩和小孩的費用，成為生活的重擔」。

在「改革政府效能」方面，蔡英文說：「我的政府，會是史上最會溝通的政府」、「我的政府不只會溝通，我還要求它要公開透明」。

在「啟動國會改革」方面，蔡英文說：「民進黨不會因為有機會執政，就排斥國會的制衡。國會對行政部門的監督力量，一定要有力而專業，讓行政立法的民主制衡關係，能夠相輔相成」。

在「落實轉型正義」方面，蔡英文說：「在我擔任總統後，會代表政府，向原住民族道歉」；蔡在二○一六年八月一日雖有道歉，承諾會恢復平埔族群的權利，但平埔族群的議題，就如西拉雅族代表Uma Talavan（萬淑娟）所說的，被掃進「最陰暗的角落」。

在「終結政治惡鬥」方面，蔡英文保證說：「民進黨執政，絕不會成為政黨惡鬥的亂源。就算民進黨在國會能夠單獨過半，我們也不會整碗捧去」。

八年多來，蔡英文當時所提的五項重大政治改革，全部自打耳光，食言而肥。

憲政人民生死事！賴清德坐擁民進黨主席與總統職位，若不能針對蔡英文及民進黨違背五大政治改革信諾、毀敗憲政情事真切反省，卻仍不顧國計民生的玩弄覆議、釋憲、罷免等政治對抗手段，對憲政行使種種奧步，則台灣人民分裂自亂，兵凶戰危、經濟苦難的日子，將會接踵而至！