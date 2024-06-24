科技．人文聯合講座／自清潔服務員的裝備談仁與禮

國家領導團隊上路了，全民關注的是各部會職位與人選名單，部分關注的是政策、方針與國家發展願景；而例外少數人關注的是那些永遠不會在檯面上、公共視線上的基層人員的福祉與未來。

無論是仍保有君主制或現代民主制的國家，在任何節慶大典中仍是會秀其雍容貴氣的排場行頭，包括專機、專車…之各種配備。而媒體亦一路跟風錦上添花，甚而加油添醋；這些或許均是呈現國富、國力的一種象徵。惟在同時，人民仍很期待把高抬的頭謙柔下望，與「政治」、「權利」、「財富」有長距離的社會基層對話。

在全國城鄉各角落仍有諸多基層人員用心盡力地在為環境美好而努力，惟其作業裝備之安全性、舒適性與是否符合現代化效能均被漠視。圖／郭瓊瑩攝影

這些場景每日常見，多數人卻是視而不見。有時出差特早出門，清晨會見到一些年長的清潔服務員在清掃街道，很多看似瘦弱（未必年邁）男女皆有，一人推著簡陋的工具車、粗糙如骨董的竹掃帚或棕掃帚、用沙拉桶改裝的畚斗、穿著一件鮮豔有反光線條的背心，無論颳風下雨、烈陽，慢慢地、默默地工作著。

在全國城鄉各角落仍有諸多基層人員用心盡力地在為環境美好而努力，惟其作業裝備之安全性、舒適性與是否符合現代化效能均被漠視。圖／郭瓊瑩攝影

有的戴著簡陋的不防水帽子、有的戴著套上反光帶的竹斗笠，而那整整一套清潔工具和五星級大飯店或國際機場服務人員的工具推車相較，宛如世紀之隔，「將就」絕不會出現在上層官員的配備中。曾在台北市申請世界設計之都時，最令我感動的設計不是炫麗的照明、街道家具與各區之花花草草裝置，卻是一組設計團隊所設計之「清潔服務員」的系統裝配。

透氣的工作服、防紫外線的工作帽、防被割傷的工作手套、晴雨冬夏不同的外套、系統性設計的工具箱與輕巧的推車，還有工作站整齊有序的工具置放櫃、更衣室、沖洗室，以及有鎖的置物櫃…這些基本配備早已是世界先進國家對待基層工作員（清潔服務員）之必要。

近來更看到日本街道鋪柏油的施工人員其背心裝有兩個迷你風扇，只因氣候變遷在大熱天下鋪馬路必須協助其有效散熱，避免中暑。溫寒帶的警察、巡邏人員與熱帶亦不同，夏有短褲、冬有羽絨衣褲、gore-tex外套，更遑論保家衛民的消防人員。

令人感動的畫面，即使在肯亞貧民窟，其社區清潔人員之服裝配備亦正向展現其公共服務之專業形象。圖／郭瓊瑩攝影

人民會尊重領導人的格局、氣質與安全配套，但與差之千里之基層人員的必要工作配備亦同等重要。我們的警察人員制服質料不夠挺、不夠因應各種天候條件，執法形象自然不夠有形象尊嚴。即便在南非看到清水溝、掃馬路的清潔人員，其服裝設計與配備仍會令人對其「工作尊嚴」之尊重。

基層公園園丁、服務人員、清潔人員其必備之工具與制服實為另一國家文明競爭力之表徵。圖／郭瓊瑩攝影

在日本亦見公園清潔人員穿著整齊西裝騎著自行車到公園管理站後換上整潔有神的「工作服」，修剪樹木、掃地、拔草…作業中清晰見證上位者（或國家政策）對下之平等尊重，以及與君主同級關注的形象設計。履行誓言，此似乎才是領導者應展現倡議落實之「仁」、「禮」格局與器度，期待之。

（作者為中華民國景觀學會榮譽理事長）