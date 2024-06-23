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速修法延役核電廠 防執政黨耍賴

聯合報／ 李敏／清華大學工程與系統科學系特聘教授（新竹市）

台灣到底有沒有缺電？根據科學數據，未來幾年區域輪流限電可能性非常高，在電力供給追不上負載的瞬間，處理不當，發生大區域斷電的風險也非常高，但政府始終不承認。

台電當然會開源節流以解決問題。開源：讓低效率高汙染的燃煤電廠延役，媒體報導麥寮電廠將繼續運轉，台電說法是與台塑簽的購電合約有售電總量，目前還沒達到合約量，所以可補足發電量。奇怪耶！受電總量未達合約量不是早知道？為何去年公布的全國電力資源供需報告未納入考量？如果供電量不虞匱乏，為何還要使用燃煤機組來危害民眾健康？

再說節流。用電緊繃時，減少用電三個法寶是：需量反應、擴充可停電力、道德勸說。需量反應是台電花錢把用電權力買回來，台電預測隔天有可能供電不夠時，公告徵求大電力用戶出售用電權力。可停電力是說台電與某些大電力用戶簽訂合約，必要時可通知用戶停止供電，這些用戶平時電價則享有折扣。道德勸說，就是臨時通知企業啟動緊急柴油發電機供電。這些都可短暫降低系統負載、度過電力不敷使用的時段。

台電還可做一些賴皮措施。系統在用電量大於供電量時，電壓與頻率都有可能降低，當電壓與頻率偏離運轉範圍時，電驛動作停止電力傳輸。台電可在備轉容量不足時，放寬供電壓力與頻率可偏離的範圍，即容忍系統在壓力與頻率降低的狀況下供電，連帶負載也同時降低。如果供電能力夠，又為什麼要降頻降壓供電？

電力夠不夠，在區域輪流限電或大區域瞬間停電沒發生前，永遠是各說各話，但半導體製造、ＡＩ的發展契機將隨著口水付之東流。

台灣到底需不需要核能？大家的重點都放在有沒有缺電、會不會限電。錯了！電力系統能源配比的目標是燃料供應無虞、發電成本穩定，不受國際能源價格影響大幅波動、還有單位發電量二氧化碳排放量。從上述三面向來看，台灣電力系統已陷入泥淖。

核能發電與再生能源都滿足上面三項要求，但台灣的天然條件限制了再生能源的發展。地狹人稠，可用土地面積有限；獨立電網，電力系統承載不穩定再生能源的比例有限。台灣使用核能發電多年，具有極豐富的運轉經驗，也有非常好的紀錄。目前核能發電成本每度一點三九元，再生能源四至七元，台電處於破產邊緣，為什麼不讓還能發電的核一、二、三廠延役，讓核四商轉？不做的原因是為了政客與某些環團的面子還是荷包？

國民黨立委醞釀提案修法促成核一、二、三廠的延役，但另有聲音表示，民進黨政府堅持不缺電，為什麼要提案替執政黨解套？這是民主政黨政治也是「共慘」政治的活生生例子。政黨競爭不是為了國家好，而是要國家不好，才能換黨執政！民進黨在野時不也如此？呼籲在野黨立委支持核電廠延役相關法案，法案通過後，民進黨政府不積極執行，日後發生缺電與限電情事，才無法逃避責任。

再生能源 台電 核能

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