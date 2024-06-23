非核神主牌請送回綠神龕

賴清德總統日前宣布要在總統府內成立氣候變遷委員會，並納入核電廠延役議題討論，令筆者百感交集。

自一九九四年林義雄反核絕食起，民進黨便奉非核家園為神主牌（另一神主牌則為台獨，兩者列入黨綱）。兩千年陳水扁執政推動「非核家園」；二○一六年民進黨重返執政後，非核家園捲土重來，儼然為執政圭臬。

非核固有其理想，然而，二○一八年人民以五十八％壓倒性多數，公投通過廢除二○一七年制定之《電業法》第九十五條「核能發電設備應於二○二五年前全部停止運轉」，昭告對非核家園不滿。

行政院長卓榮泰卻在六月十一日重申「政府邁向非核家園的政策沒有改變」，並持環境基本法第廿三條「政府應訂定計畫，逐步達成非核家園目標」作擋箭牌，公然漠視二○一八年公投結果，顯示政府在能源政策有法不依，已然治理失序。

一、請依公投結果修法正視民意支持淨零反對非核。公投是人民直接參與國家大政方針的神聖權利，其直接民主理應高於代議民主之法律。然而公投迄今逾五年，二○○二年制定之《環境基本法》第廿三條仍存，未依二○一八年公投結果修法更正，孰為立法也是行政怠惰。

且二○二○年將《溫室氣體減量及管理法》修正為《氣候變遷因應法》時，民進黨多數之國會明知二○一八年的公投結果，卻未將第五條「逐步落實非核家園願景」文字一併修正，如今更放任核二廠、核三廠一號機等相繼除役。凡此種種體現民進黨將黨意凌駕民意的違法作風。

據報，國民黨已提案修正《氣候變遷因應法》第五條，將「非核家園」改為「淨零排碳」，值得期待，另外期望《環境基本法》第廿三條亦應修正。

且《核子反應器設施運轉執照申請審核辦法》第十六條規定，核電廠須在除役前五年申請延役，若墨守成規將使核電延役淪為空談，故立法院亦應趕於七月底核三廠一號機停止運轉前，修正其母法《核子反應器設施管制法》，參考美國未針對延役設時限，並在許可延役前得繼續運轉以免能源陷入空窗期，並認真考慮核一及核二廠恢復運轉。

二、非核蒙蔽了雙眼 政府治理務必科學理性

在非核神主牌下，燃料成本大幅上漲，導致台電與中油年年鉅額虧損，悖離公司治理常理，更顯政府監督失靈。

更甚者，台電六月廿日竟與麥寮燃煤電廠展延合約，無疑「請鬼拿藥單」，捨淨零排碳的核電，卻縱容高汙染、高碳排燃煤，予人漠視民意感更甚，遑論達減碳目標；明年第三天然氣接收站（三接）將啟用，燃氣高排碳加劇暖化，亦將破壞藻礁生態，禍不單行。

國際原子能總署署長葛羅西六月十三日言若無核能，不可能二○五○淨零；然台灣仍故步自封，不願面對核能為科學證實的減碳要角，宛如急驚風碰上慢郎中。

基上，總統與行政院長應將非核家園請回民進黨自家神龕！若執意走向不理性非核之路，當地球容不下人類時，再多後悔也來不及了。