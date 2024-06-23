名家縱論／AI可以得普立茲新聞獎嗎？

可以！今年已經發生了。

上月普立茲獎宣布得主，兩位得獎者公開說，報導過程使用AI，這是創設百多年來，首次有得獎者承認用AI產製新聞。

一件是「芝加哥失蹤」系列報導，發現警方在處理失蹤和被謀殺黑人婦女的調查過程中，有嚴重的系統性失誤。報導由非營利組織City Bureau和Invisible Institute追蹤多年，並使用名為Judy的機器學習工具，幫助記者整理數千份報案失蹤的資料，發現警方確有不當行為。

另一件是紐約時報報導以哈戰爭，視覺調查團隊費心製作智慧模型，能夠審視衛星圖像彈坑痕跡，揭露以軍在加薩南部投下數百枚炸彈，連平民安全區都不放過的惡行，獲得普立茲國際新聞大獎。

早在十年前，美國媒體已經用AI自動撰寫新聞。二○一四年某日，仍在夢鄉的洛杉磯市民，被淺層地震晃醒。地震發生不到三分鐘，洛杉磯時報就在網上發佈詳細報導，不但提到觀測詳情，還回顧了灣區最近十天的觀測情況。

新聞能在這麼快速的發出，要歸功於人工智慧新聞程式，能在地震發生的瞬間，從地震觀測的數據介面，抓出所有資料，飛快生成報導全文。

如今AI在新聞媒體的使用或應用，早已判若雲泥。AI的發展為新聞機構如何用AI編寫製作新聞，機器學習如何帶給新聞新的內容和角度，甚至傳播時如何有演算法訂定平台新聞排序，都帶來了新的法律和道德挑戰。

對於編輯部來說，使用生成式人工智慧可提高生產力和創新。但也存在不準確、道德問題和損害公眾信任的風險。也為濫用記者原創作品和侵害版權者提供機會。

撇開倫理考量，根據美聯社最新調查，美國已有七成新聞工作者使用生成式AI創作報導內容，翻轉編輯室的角色和工作流程。

這股潮流來勢洶洶，普立茲新聞獎委員會去年就開始討論AI與新聞獎的問題。並決定用開放態度面對新聞的AI使用。

尼門實驗室三月指出，四十五名決賽入圍者中，有五件作品承認撰寫初稿或調查研究時，都會使用AI。正當全美新聞媒體對生成式AI的戒懼日漸增加，普立茲獎實例顯示這次決賽入圍者、尤其是調查報導使用AI比例最高。

台灣現在已有很多媒體引進AI到編輯室，包括新聞編譯、影片編輯、自動發新聞，以及直播或傳送即時新聞，方興未艾。

這一波新聞AI究竟帶來福或禍？還難評估。目前有一點大者恆大，小媒體還在掙扎的趨勢。而大型科技平台更是如魚得水，無論是便利性、積累的力量、或降低成本，都給谷歌等科技平台更大優勢。哥倫比亞大學新聞學院最新研究報告，顯示非常擔心科技平台把新聞媒體鎖住（lock-in）的效應。

報告也指出，AI拓展媒體對公共議題的關心，擴大監督輿論和鞭策政府的力量。儘管陣痛難免，但不必用悲觀的心態面對。

新聞媒體的信任感只是發生轉變，並沒有消失，相反，很多新聞工作會轉變成新的工作機會，例如新聞也可能更需要研究員，替代以前的採訪記者。記者工作要更積極，到社會各個層面發掘題材（這是AI做不到的），而不是坐在電腦前找資訊。AI時代的記者編輯，應該是充滿好奇心、想像力不封頂、關懷社會、會發掘問題，同時善於駕馭運用AI的人才，做AI的主人。

這一年多ChatGPT造成的風潮，就是AI已進化成生成式AI，帶來無法想像的巨大力量，既然要駕馭生成式AI，我們的媒體工作者能不能蛻變成「生成式記者」呢？（作者為政大傳播學院教授）