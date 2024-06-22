倚靠燃氣發電 陷能源財務泥淖

賴總統宣布將親自領軍，就氣候變遷、健康台灣及全民防衛三大方向成立委員會。總統既以氣候變遷為首要方向，便應以最近國家環境研究院公開的頭一份國家級氣候變遷報告《國家氣候變遷科學報告二○二四》，作為首要參閱依據。

該報告整理出氣候變遷對台灣的影響包括：淹水發生機率增加、乾旱事件風險提高、山區坡地災害風險提高、海平面上升溢淹面積增加、颱風暴潮衝擊提高、溫升造成海域生物豐富度減少等。其中海平面上升，預估於全球暖化程度一點五度C（目前已達一點四八度C）和二度C，台灣海平面上升分別為廿和卅四點五公分。

有關海平面上升的溢淹衝擊，相較於政府間氣候變化專門委員會（IPCC）的評估報告，沿海縣市因海平面上升所造成的溢淹面積均有顯著增加。此外與現況相比，未來台灣沿海地區面臨大於一點二公尺颱風風浪衝擊的海岸線長度，將增加十二點五％。簡言之，台灣沿海在不久就會有比先前所預測多得多的陸地被淹沒。

台灣因應嚴峻氣候危機，首要策略本該加緊將沿海活動與開發後撤，如今卻吹起「向海進攻」的號角。目前政府極力推動，位於基隆、大肆填海造陸的協和火力發電廠第四接收站即為一例。

更不可思議的是，如此花大錢、危害海洋與港市、製造社會不安，為的正是要大燒化石燃料，大排溫室氣體，為地球暖化、氣候變遷煽風點火。而此案也成為能源轉型的一大障礙。

蔡前總統八年前上任，提出要在二○二五年達成的能源轉型，如今已註定跳票。如今賴總統接棒，比跳票更嚴重的是，台灣深陷能源與財務泥淖，全球氣候變遷績效指標排名位居受評六十國，倒數第二。

要讓能源轉型維持在技術與經濟可能，並帶來效益，端賴政策導向永續能源和電力系統。歐盟國家和中國的再生能源發電占比，分別約為卅七％和四十四％。這些能源轉型穩健進展實例的共同關鍵包括：能源效率優先，再生能源因地制宜，加上確保財務健全。

無奈，這正是台灣能源轉型過程中最欠缺的。以天然氣發電為例，全球天然氣發電平均占約廿二％，和台灣同樣須仰賴進口的日本，天然氣發電占約卅四％，而即便是擁有豐富天然氣，為台灣進口所賴的美國，天然氣發電也僅占四十％。

天然氣早年被認為可扮演以再生能源取代燃煤的橋接角色。然隨著研究進展，天然氣在開採與運送過程中產生的甲烷，使其不再潔淨與氣候友善。加上使用天然氣需要對相關基礎設施做大筆投資，其實屬「危橋」。

氣候變遷委員會務實追求賴總統日前宣示的「第二次能源轉型」，便應以永續能源為目標，重新規畫協和電廠，交出第一份氣候作業。