靠美攻擊型無人機 保台難如登天

近日，美國國防安全合作署宣布將出售彈簧刀─300和阿特斯─600M─V兩款自殺式（攻擊型）無人機給台灣。對此，賴清德政府表示歡迎與感謝拜登政府防衛台灣的承諾與行動。然此軍售之彈簧刀─300自殺式無人機卻非保台之利器，原因主要有四：

其一，實戰力差。包括發射器之全重只有二‧七公斤的彈簧刀─300自殺式無人機於二○一二年服役至今已十餘年。因其性能跟不上現代戰場要求，故在俄烏戰爭中表現極差，以至於烏克蘭軍隊寧願採購中國商用無人機（再加改彈成自殺式無人機），亦無再次引進彈簧刀─300意願。不只如此，美國陸軍自去年起亦不再購置該款無人機。因為，雷神公司於一八年就推出性能更為優越與具有獵殺無人機能力之郊狼─1B自殺式無人機，且在去年敘利亞戰場的實戰中，擁有相當優越的表現，而獲得美國陸軍青睞。

其二，易受反制。彈簧刀─300自殺式無人機在俄烏戰爭中表現奇差，主要原因之一即在於該款武器易受反制。蓋最大飛行速度每小時只有一六○公里的該款自殺式無人機，不只易遭敵軍防空機炮擊落，即使防空機槍亦可反制。若再遇到同樣是單兵使用與具有反制無人機性能之中國飛鴻─901自殺式無人機（重九公斤），則彈簧刀─300就顯得更加蒼白無力了。

其三，價格昂貴。依據美國《國家利益》今年三月七日報導，美國陸軍不再續購彈簧刀─300的原因，除其在俄烏戰爭表現不佳外，更重要的是，每套包括發射器在內之彈簧刀─300的單價達九萬美元。相對於彈簧刀之高價，每套飛鴻─901之價格卻不到一萬美元。亦即，台灣陸軍列裝一套彈簧刀─300，中國陸軍可購置十套以上之飛鴻─901。因此，相對劣質而高價之彈簧刀─300與解放軍價廉物美的飛鴻─901，兩者根本無法相提並論。

其四，難敵「蜂群」。一九九七年，美陸軍曾計畫可在短時間對敵發動機數以千計無人機作戰的「網火」武器發展計畫，不過，最終卻因該武器系統可靠性低與價格過高而放棄。然在二○一○年之前，中國即以建構具備美軍「網火」計畫之短時間發動數以千計之無人機「蜂群」作戰的軍備戰力，此即是CM─501GA自殺式無人機作戰連隊。如今，在中國自殺式無人機「白菜價化」的良好形勢下，人民解放軍不只擁有CM─501GA與CM─501XA等兩款可以在短時間內對敵發動「蜂群」作戰，且具有獵殺自殺式無人機之一百公斤級自殺式無人機機隊，且還有同樣具有反制無人機的十公斤級彩虹─901和飛鴻─901兩款具有「蜂群」作戰能力的自殺式無人機機隊，單就自殺式無人機而論，中國還可再加入一八○公斤級之ZT─108與二二○公斤級之衛士─43兩款大型自殺式無人機。

在自殺式無人機戰場損耗大情況下，中國擁有連美國都不如的強大的自殺式無人機戰力，尤其是這些自殺式無人機都具有反制無人機的性能，這使得台灣想憑藉購置價格高昂，且性能相對落後甚多與數量相對稀少之彈簧刀─300和阿特斯─600M─V兩款自殺式無人機來對抗中國，可謂是難如登天。