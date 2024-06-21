考古對接歷史 大禹治水非空穴來風

人如何看待歷史，比歷史本身還重要，歷史就是讓無數生命在時間軸中獲得連結、理解與共情的過程，有歷史才有「我們」。由於當前歷史課綱拋開過往的通史概念，採取專題導向的教學，當有家長表示其小孩完全不知大禹治水，甚至連大禹是誰都沒聽過，讓他覺得非常驚訝。報導一出，立刻引發社會熱議。

有位律師在臉書表示：「像這種遠古神話，大家聽聽就好，不知道也沒什麼。」他還表示：「大家都知道大禹治水的事情，但歷史上真的有大禹這個人嗎？」又說：「堯『禪讓』給『舜』，舜再『禪讓』給禹，這種事情有誰相信？」我很驚訝這名律師的歷史知識尚停留在五四時期，只記得顧頡剛主編《古史辨》這類「疑古派」的想法。

我不免疑惑：為什麼歷史的議題需要聽律師的意見？隨著石峁遺址、陶寺遺址、王城崗城址與二里頭遺址不斷出土各種文物，經由考古發掘與歷史文獻的交叉比對，堯舜到商朝的事蹟已不再是遠古神話。這卅年來的研究成果相當豐碩，使得有關「堯舜禹湯」這些人與事的合理評估已出現。

目前的夏朝研究已推進到：從商朝的甲骨文來看，其稱夏朝為「西邑」，「夏」則可能是周朝給出的名稱，夏朝如同堯的「唐」與舜的「虞」，屬於部落聯盟，強大時被推為共主，衰弱時則只是個方國。考古目前的看法：「夏」大約早期定都石峁遺址，中期定都王城崗城址，晚期定都二里頭遺址。

在堯和商的中間，已從考古學上證實夏朝實質存在。但我們無法直接得出其就是「夏朝」，這只是目前尚未看見文字的結果，但商朝稱的「西邑」一直對商朝帶來很大威脅。根據陶寺遺址城牆曾受洪水沖毀，王城崗城址壕內有注意排水系統的設置，還有二里頭遺址曾受洪水大量沖刷再築城可知，「大禹治水」並非空穴來風，而是「夏朝」當時真實面臨的處境。

這就是《竹書紀年》會說：「自禹至桀十七世，有王與無王，用歲四百七十一年。」無論如何，經由交叉比對，夏朝都已非「遠古神話」。根據陶寺遺址的考古所獲，的確已對「禪讓」產生質疑，但這反而是印證《竹書紀年》早就記錄著有關「禪讓」的不同真相，這不是誰相信或不相信的二分法，而是歷史領域正在持續深化對真相的揭露。

當甚至有學者說認識「大禹治水」這種事真是在「認識垃圾」，不禁深感人當然能無知，但實在不需隨便發表民粹言論來表現自己的無知。夏朝絕非神話，考古研究已跟歷史文獻逐漸對接。當前台灣社會反智言論盛行，在政府的帶頭操作裡，集體意識正在「滅史」，不只想消滅中國史，更流行著歷史虛無主義，覺得認識歷史毫無意義，殊不知充實歷史素養能幫我們鑑古知今，當我們對什麼歷史都毫無興趣更不相信，嘲笑歷史最終會被歷史嘲笑。