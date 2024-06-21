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長者不賣老 紛爭可減少
筆者即將邁入「銀髮族」行列，近日幾起有關「博愛座」爭議，都是由於長者要求讓座未果，繼而出手攻擊引起，個人深感難過與愧疚，同為「老人家」，呼籲同儕們冷靜理性，不要「倚老賣老」，才能減少類似紛爭。
分享一個有關「讓座」的小故事，林清玄曾在演講時分享，有天他岳母回家氣沖沖地說：「吼！現在的年輕人教養真差，看到我上車，竟然沒有人讓座。」林先生安慰她，說那是因為她看起來年輕，所以沒人要讓座啊！事隔幾天岳母又氣沖沖回家，進門就說：「現在的年輕人視力真差，沒看我外貌還這麼年輕，我一上車竟然有好幾人搶著要讓座。」面對同樣一件事，心態和想法不同，結果可能就會不一樣。
對於衛福部修法勇於任事的精神，筆者給予正向肯定，但擴大優先乘坐博愛座對象，並不能徹底解決現行問題？因為博愛座造成紛爭，不是適用對象的問題，而是禮貌、相互尊重和個人修為的問題。
和諧社會要靠大家維持，老人家不應倚老賣老，年輕人也應發揮「老吾老以及人之老」的博愛精神，見年長者就主動讓座，這才是大眾運輸上最美的風景。
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