期待年輕人說身體不適… 我必讓座

最近「博愛座」爭議引發暴力事件，民意論壇重磅快評戲稱博愛座宛如「搏鬥座」。衛福部打算修改「身心障礙者保護法」，增列「有其他實際需要者」可坐。但讓座本就是反映社會風氣與個人修養，抽象的法律條文恐治絲益棼，難道身體不舒服時要隨身攜帶診斷書？

北一女老師曾批評國文課綱是「無恥課綱」，也有人要把禮義廉恥逐出校園，若是富而好禮的社會，哪需要博愛座？更哪會發生衝突？

尊重長者、體諒弱勢不就是文明國家該有的表徵？沒有博愛座，年富力強的青年照樣會讓座。年長者或身體不適者，只要禮貌地表示需要座位，相信多數人願意幫忙。會起衝突，主要是「態度」問題。長者倚老賣老、頤指氣使、惹人反感，而擁座位者或許工作疲累、上司指責、政治對立各種情緒影響，有了同樣買票為何要讓座的情緒，互相激盪下就起衝突。

讓不讓坐既主要看個人修養，為此而大打出手，是否社會暴戾之氣太過？而這是否又與社會嚴重對立有關？國會改革，反對人士竟大喇喇掛出要槍斃某些立委看板，如此嚴重脫序甚至違法的行為，卻沒看到官員表態。「徒法不足以自行」，法律即使細如牛毛，能規範誰該坐博愛座？孕婦最優先、殘障次之、年長最後？若同樣是孕婦，難道還要比懷胎周數？

初老時，我望著空空的博愛座並不好意思坐下；年歲更長後，即使博愛座已滿也多有人讓座。期待某天當我坐在博愛座上時，年輕人能不怯於向我說：「阿伯，對不起，我身體不舒服，可以讓坐嗎？」 我一定欣然起身。