博愛座 應從同理心出發

讓座是發自同理心的表現，日前捷運又發生幾起讓座與否而衍生的糾紛，令人感慨。

我們來看他國怎麼做：德國與新加坡的捷運也有博愛座，但是他們沒有正義魔人，而是由乘客衡量自身的身體狀況與公德心，決定是否讓座，他們的老人一般也不會主動要求讓座，畢竟公德心發自個人的良心，無法勉強，只能從家庭與學校做好教育。

德國捷運車廂的博愛座平常沒有人會去坐，是理所當然保留給需要的人，所以可以看到車廂內站著的人真的不少，不過若是尖峰時刻，大家也不會拘泥於形式，想坐就坐。在德國捷運上，坐在博愛座的人不會被要求離座，因為這基本上違反歐洲尊重他人的自由與人權的風俗，因要求別人讓座，常會造成他人的困擾，是件很失禮的事。

新加坡老人也不會理所當然地覺得年輕人應該「敬老尊賢」，新加坡人往往是活到老、做到老，老人家一般都有工作能力，既然勞動都沒問題了，那麼搭捷運站個幾站，也就不是什麼大不了的事情。

讓座如同盧梭所說「德行就是靈魂的力量」，而德行是一種同理心的表現，是文明人應該具有的美德，如同孔子所說的「己所不欲，勿施於人」，要想到自己年老時或家中老人也遇到此情況時怎麼辦？

筆者認為，北捷博愛座的設置有其必要，至於是否讓座，不應訴諸道德勒索，應該要從教育做起，培養民眾的公德心與同理心，畢竟，隱性需求是看不見的，我們憑什麼以肉眼去判定誰才有資格坐博愛座呢？

林志彥／日語領隊導遊（台北市）

筆者因工作關係搭乘日本各地捷運，皆有與台灣博愛座英文同為Priority Seat的「優先（座）席」。圖示也是老弱婦孺等，不過日本告示牌多了一種類似心臟病圖示，文字註解為「內部障害のある方」或「內部障害や病気などの方」。

單從漢字看來，上段所提的肚子痛應符合資格。甚至有的告示牌還會寫類似字句：在「優先（座）席」附近時，請把手機關機。我在日本還曾目睹每次到站時，「優先（座）席」的乘客會自動起身，待關門後，確認周遭無人比其優先就坐，才繼續坐下。

幾年前，北海道札幌市營地下鐵則以「專用席」（This is special seat for.） 字眼取代「優先（座）席」。日本某大學曾針對札幌市及關東地鐵乘客進行問卷調查，結果九十六%的札幌市受訪者表示不會去坐「專用席」，五十八%的關東地區受訪者表示不會去坐「優先席」，再進一步交叉詰問關東地區受訪者會不會去坐「專用席」的話，回答會的比率只有九%。可見名稱的變化，或許真的會對座位的使用造成影響。

大眾交通工具以及詞彙Priority Seat源於西方，華人世界疑延伸孫中山「博愛」精神翻譯成「博愛座」；日本忠於原味翻譯成「優先席」，又獨創「專用席」，或可供我們參考。