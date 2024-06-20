AI護國群山的電夠用嗎

前陣子輝達創辦人黃仁勳訪台，帶來下一世代的ＡＩ浪潮。台灣社會除台積電是護國神山外，更開始出現了以輝達為首的「護國神山群」，讓微軟、ＧＯＯＧＬＥ、亞馬遜等計畫來台設立雲端資料中心與運算中心。

筆者樂見外企來台投資，但要提醒，目前這些外企所帶來的雲端中心跟運算中心，究竟要用到多少電力？台灣目前的能源政策可以跟得上未來ＡＩ的發展趨勢？若沒有核能，難道要加大火力發電或高汙染的發電方式？台積電一家的用電量就占了全台用電的百分之八，若未來這些相關產業進駐後，台灣能負荷整體的用電量嗎？

倘若這些汙染及後果是要台灣全民來承受，是不是應該檢討整個能源政策，相信專業與科學，不該放棄核能發電，否則高漲的電價跟汙染，是台灣人民承受不起的！