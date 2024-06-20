聽新聞
test
0:00 / 0:00
AI護國群山的電夠用嗎
前陣子輝達創辦人黃仁勳訪台，帶來下一世代的ＡＩ浪潮。台灣社會除台積電是護國神山外，更開始出現了以輝達為首的「護國神山群」，讓微軟、ＧＯＯＧＬＥ、亞馬遜等計畫來台設立雲端資料中心與運算中心。
筆者樂見外企來台投資，但要提醒，目前這些外企所帶來的雲端中心跟運算中心，究竟要用到多少電力？台灣目前的能源政策可以跟得上未來ＡＩ的發展趨勢？若沒有核能，難道要加大火力發電或高汙染的發電方式？台積電一家的用電量就占了全台用電的百分之八，若未來這些相關產業進駐後，台灣能負荷整體的用電量嗎？
倘若這些汙染及後果是要台灣全民來承受，是不是應該檢討整個能源政策，相信專業與科學，不該放棄核能發電，否則高漲的電價跟汙染，是台灣人民承受不起的！
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言