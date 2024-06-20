太陽能再多 難補廢核缺口

台積電股價屢創新高，帶領台股飆上兩萬三千點，亦宣告高耗能的ＡＩ時代到來，引起國人高度關注缺電問題。經濟部長郭智輝表示，政府增加太陽能及燃氣機組的投資，目前發電裝置容量足夠，未來幾年都供電無虞。事實上，夏日夜尖峰時段太陽能不發電，燃氣發電量則受制於供氣不夠而發電不足，令人對郭部長的保證存疑。

經濟部計畫新（擴）建六座接收站，以達成燃氣發電占比五成目標。目前我國僅兩座接收站，三接（第三ＬＮＧ接收站）工程進行中；四接仍卡在環評程序，動工遙遙無期。在政府搞定ＬＮＧ接收站及儲氣槽問題前，仍要靠燃煤發電才能滿足供電需求。

雖然八年來太陽能裝置容量增加九倍，達一三○○萬瓩，但日落後不能發電，因此非核家園的夜尖峰時段供電有高達九成、甚至更高比率要靠火力發電。台電預估今年夜尖峰用電量為三八一八萬瓩，當日最大供電量為四五九二萬瓩，扣掉太陽能後，傍晚幾無備轉容量。

明年夜尖峰用電量預估較今年增加三％，達三九三二萬瓩，在六月之前卻有核電九十五萬瓩及燃油機組一百萬瓩除役。明年用電增加而供給減少，供電缺口約三一○萬瓩。雖然屆時三接或可完工增加約三百萬瓩發電量，卻只夠填補上述供電缺口，備轉容量仍嚴重不足，缺電危機依舊揮之不去，萬一三接工程延宕，後果不堪設想。

若儲能設備不足，則太陽能對夜尖峰供電毫無助益；如天然氣供給不夠，則燃氣機組無法增加發電量。政府為保證不缺電，先以讓中火一一○萬瓩無使用許可的燃煤機組繼續發電；其次，將基隆協和超齡運轉的高汙染燃油發電機一○○萬瓩延役，以提高備轉容量；其三，與麥寮電廠簽定延長一八○萬瓩燃煤機組的供電合約，以提高備轉容量；最後，將除役後應拆除的興達及大林共一五○萬瓩火力機組以緊急備用名義保留，以提高備用容量。由此可知，燃煤發電才是政府保證不缺電的靠山！

淨零碳排的重點是降低化石燃料使用量。馬政府時期火力發電占總發電量年平均為七十六點二％。蔡政府期間飆升至八十三點五％，與減碳降汙背道而馳。因賴總統堅持反核及ＡＩ時代的來臨，短期內降低火力發電量恐難以達成。

政府廢核符合黨的利益，但堅持廢除便宜、乾淨及低碳排的核電，卻增加高汙染高碳排的火力發電，既不符合人民及社會利益，更違反淨零碳排的世界共識。政府應面對綠能非萬能的現實，以免遭人民唾棄及被國際社會非議甚至制裁。