蓋茲都擁核 台灣還非核？

比爾蓋茲近日在ＣＢＳ新聞台的專訪中強調美國核能發展的多重重要性，無論是從政治、經濟還是國際戰略的角度來看。此番言論再次凸顯核能在當前全球能源及氣候變遷議題中的核心地位，以及美國政府在這一領域的政策連貫性。由蓋茲共同創辦的能源公司TerraPower預計二○三○年前就會開始發電，成為美國近十年來第一座由民間企業投資興建的商用核電廠。

蓋茲指出，無論二○二四年美國總統大選的結果如何，美國政府都將繼續支持核電的發展。這一點凸顯出核能政策在美國國內具有跨黨派的支持基礎。民主黨和共和黨雖在許多問題上意見分歧，但推動核能作為清潔能源卻顯示出罕見的一致性。民主黨看重核能減少碳排放的作用，共和黨則關注核能在增強國家能源安全上的重要性。兩黨支持保證了核能政策的持續性與穩定性，也使得相關的工業投資和技術創新得以推進。

蓋茲進一步提到，美國政府不希望全球的核能市場被競爭對手主導，尤其是中國大陸製造的核能反應爐在全球市場上占有較大分額的當下。美國致力於維持這一高技術領域的領導地位，不僅是因為相關產業能創造大量就業機會，也因為核技術的民用與軍用雙重用途，美國需要保持在全球核能技術標準制定的影響力。

蓋茲所言及其公司TerraPower的動作，反映出核能在當前及未來全球能源策略中的重要性。核能不僅是應對氣候變遷的重要工具，更是國家能源安全和技術創新的關鍵領域。對於像台灣這樣正處於能源轉型關鍵期的國家來說，美國的經驗及蓋茲的見解，提供了重要的借鑒和思考角度。

台灣的能源政策正處於關鍵時刻，尤其是在非核家園政策與迅速增長的能源需求之間如何尋求平衡。近期大陸國務院中止對台灣部分產品的關稅減免，以及核三廠一號機即將除役的消息，凸顯了能源供應的不確定性和經濟依賴的風險。此外，ＡＩ產業的快速發展，預計將導致巨大的電力需求，進一步加劇了穩定能源供應的迫切需求，這些因素都應被納入對非核家園政策的再評估中。

以經濟發展的視角來看，ＡＩ和高科技產業對電力的需求特別高。這些產業是台灣經濟增長的重要驅動力，對電力供應的可靠性有著嚴格要求。在這種背景下，完全依賴再生能源可能會對產業發展造成限制，特別是在技術和基礎設施尚未完全適應大規模生產再生能源的當下。

另外，從環境和氣候變遷的角度考慮，核能是一種低碳能源，有助於減少溫室氣體排放。儘管核廢料和潛在的安全風險是顯著的挑戰，但現代核能技術，如液態鈉冷卻技術，提供了更安全、更高效的選項。這些技術的發展和應用可能會改變對核能的評估，使其成為一種更具吸引力的長期能源解決方案。

從蓋茲對美國核能發展的多重重要性思考，台灣的非核家園政策更需要靈活調整，以適應快速變化的全球能源景觀和國內外政策環境。政府應該考慮在短至中期內保留部分核能設施，以確保能源供應穩定性和支持經濟發展。