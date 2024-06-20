聽新聞
test
0:00 / 0:00

蓋茲都擁核 台灣還非核？

聯合報／ 王鳳生／高雄大學榮譽講座教授（高雄市）

比爾蓋茲近日在ＣＢＳ新聞台的專訪中強調美國核能發展的多重重要性，無論是從政治、經濟還是國際戰略的角度來看。此番言論再次凸顯核能在當前全球能源及氣候變遷議題中的核心地位，以及美國政府在這一領域的政策連貫性。由蓋茲共同創辦的能源公司TerraPower預計二○三○年前就會開始發電，成為美國近十年來第一座由民間企業投資興建的商用核電廠。

蓋茲指出，無論二○二四年美國總統大選的結果如何，美國政府都將繼續支持核電的發展。這一點凸顯出核能政策在美國國內具有跨黨派的支持基礎。民主黨和共和黨雖在許多問題上意見分歧，但推動核能作為清潔能源卻顯示出罕見的一致性。民主黨看重核能減少碳排放的作用，共和黨則關注核能在增強國家能源安全上的重要性。兩黨支持保證了核能政策的持續性與穩定性，也使得相關的工業投資和技術創新得以推進。

蓋茲進一步提到，美國政府不希望全球的核能市場被競爭對手主導，尤其是中國大陸製造的核能反應爐在全球市場上占有較大分額的當下。美國致力於維持這一高技術領域的領導地位，不僅是因為相關產業能創造大量就業機會，也因為核技術的民用與軍用雙重用途，美國需要保持在全球核能技術標準制定的影響力。

蓋茲所言及其公司TerraPower的動作，反映出核能在當前及未來全球能源策略中的重要性。核能不僅是應對氣候變遷的重要工具，更是國家能源安全和技術創新的關鍵領域。對於像台灣這樣正處於能源轉型關鍵期的國家來說，美國的經驗及蓋茲的見解，提供了重要的借鑒和思考角度。

台灣的能源政策正處於關鍵時刻，尤其是在非核家園政策與迅速增長的能源需求之間如何尋求平衡。近期大陸國務院中止對台灣部分產品的關稅減免，以及核三廠一號機即將除役的消息，凸顯了能源供應的不確定性和經濟依賴的風險。此外，ＡＩ產業的快速發展，預計將導致巨大的電力需求，進一步加劇了穩定能源供應的迫切需求，這些因素都應被納入對非核家園政策的再評估中。

以經濟發展的視角來看，ＡＩ和高科技產業對電力的需求特別高。這些產業是台灣經濟增長的重要驅動力，對電力供應的可靠性有著嚴格要求。在這種背景下，完全依賴再生能源可能會對產業發展造成限制，特別是在技術和基礎設施尚未完全適應大規模生產再生能源的當下。

另外，從環境和氣候變遷的角度考慮，核能是一種低碳能源，有助於減少溫室氣體排放。儘管核廢料和潛在的安全風險是顯著的挑戰，但現代核能技術，如液態鈉冷卻技術，提供了更安全、更高效的選項。這些技術的發展和應用可能會改變對核能的評估，使其成為一種更具吸引力的長期能源解決方案。

從蓋茲對美國核能發展的多重重要性思考，台灣的非核家園政策更需要靈活調整，以適應快速變化的全球能源景觀和國內外政策環境。政府應該考慮在短至中期內保留部分核能設施，以確保能源供應穩定性和支持經濟發展。

核能 美國

延伸閱讀

美國華裔學生與羅東高中合作 重探抗戰駝峰空運史

童子賢出任氣候變遷委員會副召集人 林伯豐：不要像經長那樣受牽制

內閣滿月 經長郭智輝滿意度最高 驚訝秒回一句

再談核電 彭啟明：不排斥新核能技術

相關新聞

蓋茲都擁核 台灣還非核？

比爾蓋茲近日在ＣＢＳ新聞台的專訪中強調美國核能發展的多重重要性，無論是從政治、經濟還是國際戰略的角度來看。此番言論再次凸...

太陽能再多 難補廢核缺口

台積電股價屢創新高，帶領台股飆上兩萬三千點，亦宣告高耗能的ＡＩ時代到來，引起國人高度關注缺電問題。經濟部長郭智輝表示，政...

AI護國群山的電夠用嗎

前陣子輝達創辦人黃仁勳訪台，帶來下一世代的ＡＩ浪潮。台灣社會除台積電是護國神山外，更開始出現了以輝達為首的「護國神山群」...

大總統、小閣揆 太上新政

賴清德總統上任滿月，推出任務編組形式的三大委員會，氣候變遷、健康台灣、全民防衛三大方向固然重要，但要上綱到由總統親自領軍...

美誘中跳坑 賴入戲如何安國全軍

金融時報指出，習近平向歐盟執委會主席馮德萊恩表示，華盛頓試圖透過向台灣提供武器等措施激怒北京，引誘中國陷入軍事對抗。但如...

氣候對策 能破淨零注定失敗魔咒？

賴總統就職滿月記者會，宣布成立總統府「國家氣候變遷對策委員會」，由總統擔任召集人，每三個月召開一次會議，期能凸顯新政府積...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。