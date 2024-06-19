觀光餐飲零售 產學接軌救缺工

疫情後，零售餐飲業最常在新聞中曝光及社群上討論的問題之一，就是缺工，這而又與少子化產生關聯。

以大學及四技二專的招生錄取率來看，少子化確實造成了一定的衝擊。據教育部統計，一○八至一一二年，經歷過疫情，有些學校的觀光餐旅科系報到率從九成以上落至不到五成，其中不乏一些在私立大學排名中段以上的學校；四技二專的情況更為嚴重，不少餐飲及觀光相關科系，報到率連續幾年都不到三至四成。

當學生在大學四年當中對於所學的課程缺乏興趣，或到了實習階段發現未來可能從事的工作並不喜歡，那又會再流失掉一部分人才。即便不少品牌業者大力吸引，透過產學合作或提升徵才誘因，讓學生能夠「畢業即就業」，但這幾年來的畢業生流向並不樂觀。

對於中小型的餐廳來說，在不同的縣市或區域，少子化和相關科系學生不足的影響更為明顯。

有些地區的餐廳若一直沒有畢業生及大學生願意來打工、實習或從事正職，老闆在無法支撐下可能選擇停業；在都會區也同樣導致觀光餐飲業者調整營業時間，甚至結束營運。

零售服務業缺工，在十多年前就有跡象，所以不少四技二專成立行銷與流通相關科系，也確實在剛開始的幾年有很多畢業生能夠接軌進入職場。

但是近年來已有過多學校設立同質性科系，學生則因發現課程與自己的志趣有落差，降低了進入相關行業工作的意願。

但當學校報到率受到衝擊時，往往把專業的兼任老師課程，移給校內其他專任老師，以降低學校營運成本。這也讓產學之間的斷層加劇。學生覺得所學無用，但在企業的角度，管理知識或行銷企畫能力，在培育儲備幹部、店長甚至總部人員時，這些基礎知識相當重要。

少子化是否直接造成觀光餐飲零售業缺工？若學生對於未來參與觀光業的期待不高，雖透過政策補貼來短期激勵學生就業，或是更多企業提升初期的薪資，但當學生進入職場不久就發現和預期不符，還是會回到缺工的循環。

「缺工缺的是廉價勞工，而不是真的缺工」，這句話常是社群上討論的話題，只是回歸現實面，觀光餐飲業薪資要持續調高，除非是經濟景氣走高，讓末端售價能夠反映薪資。若只歸咎於薪資福利的問題，其實不一定能解決缺工，更無法立即解決相關科系的團滅殘酷現實。

ＡＩ浪潮下，現在更多的學生希望能擠進相關產業，甚至更多學校在投入科系資源時，也以招生生存為考量。

解決之道，必須整體盤點教育體系，保障餐飲零售相關科系的生員數足以支持產業的人力缺口，進而由課程與實習的規畫和銜接，及有心的品牌公司願意在投入人才培育上與學校科系接軌，那就有機會降低畢業生流失，並且避免讓缺工問題，在年輕人才培養這個階段產生無法挽回的斷層。