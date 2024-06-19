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老婦讓座 滿車廂最後溫柔

聯合報／ 陳宏銘／文字工作者（桃園市）

前天搭火車時，見到有人讓座。讓座的是位年約七十的婦人，她原本坐博愛座，察覺有位三十出頭的女子，雖扶著鐵柱站立，卻不時換腳支撐，顯然身體有恙，老太太立刻起身請女子入座。女子原本推辭，見老太太堅持，才落座休息。

車廂中許多一般座位上坐著年輕人，也見幾位老人無座位而站著，但並沒人讓位給老人。我猜想是因為大家認為讓座是博愛座的事，無關一般座位。只是，高齡化社會，幾個博愛座是不夠老人坐的，更別提身體有恙，或是懷抱幼兒的婦人。

近日北捷陸續發生數起博愛座衝突事件，其中一起事件的幫腔阿伯激動向警察說，年輕人就應該讓位給年老的人，被警察打臉，警察告訴阿伯，博愛座是提供給有需要的人，而非老人專屬。

博愛座已行之多年，卻仍有人誤以為是老人專用，顯然宣導不足。而讓座的傳統美德，也因設了博愛座反而消失。

看到老婦人讓座給年輕女子，令我不由得想起姜育恆「最後的溫柔」這首歌。

博愛座 警察 讓座

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