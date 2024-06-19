AI巨獸獨占 提早防範

美國輝達公司執行長黃仁勳日前來台，掀起一陣ＡＩ（人工智慧）風潮，不僅民間科技業大老爭相求見，賴政府更是順水推舟的將發展ＡＩ產業列為未來施政重點項目。然而，正當國內沉醉在一片ＡＩ夢想之際，美國司法部及聯邦貿易委員會等反托拉斯機關，正準備對美國三大ＡＩ科技巨擘展開調查。

依據紐約時報及華爾街日報等媒體報導，美國政府擔憂ＡＩ科技發展可能根本改變職場就業、日常消費等社會結構狀態，必須加強事前監管的防弊措施，因此鎖定輝達、微軟等企業及開放人工智慧研究中心（OpenAI）為調查對象。

本次調查，美國司法部負責調查輝達公司開發製造的ＡＩ半導體項目；聯邦貿易委員會則針對開放人工智慧研究中心開發的對話型ＡＩ（ChatGPT），及提供一三○億美元開發資金的微軟公司展開調查，該委員會Lina Khan主委表示，若經過數年後解決ＡＩ科技弊端相當困難，必須在初期階段及早發現潛在性問題。

美國反托拉斯部門關注的焦點是，ＡＩ科技發展同時造就出市場獨占巨獸；以ChatGPT為例，輝達公司提供其ＡＩ半導體高達七十至九十五％的市占率，無須顧慮競爭對手，即可片面任意決定晶片價格，因此獲得約七十八％總銷售利潤率。如此的獨占市場力量，即有可能排擠其他半導體廠商，進而壟斷晶片市場資源。相關行為，若經美國法院認定構成休曼法第二條實施獨占（monopolize）、意圖獨占（attempt to monopolize）等重罪，最重可處以十年徒刑及處一億美元罰金。

再者，微軟公司提供開放人工智慧研究中心資金，出資比率達到四十九％，並且與有發展潛力的新興ＡＩ企業締結六億五千萬美元市值的技術授權契約，因此微軟公司擁有操控相關ＡＩ技術研發市場發展的決策權。依據美國反托拉斯法規定，企業併購價格超過一億一千九百萬美元，即須向反托斯部門提出申報；目前聯邦貿易委員會調查重點在於，微軟公司提供資金及簽訂技術授權契約，是否意圖逃避企業併購申報規定。

我國未來發展ＡＩ科技產業，同樣也會面臨科技巨擘獨占市場的問題，未雨綢繆，政府部門應該有事前防範措施。是以職司維護市場競爭秩序的公平交易委員會，應適時發動市場調查，依據公平法第九條規定，觀察ＡＩ獨占廠商有無以不公平之方法阻礙他事業參與競爭，或不當決定、維持或變更商品價格等濫用市場力量行為。同時在結合管制方面，可考慮修法將併購ＡＩ獨角獸（Unicorn）的新興企業，納入結合申報管制項目，如此確保ＡＩ市場結構的自由與公平競爭狀態，才能達到科技創造人類文明的整體經濟效果。