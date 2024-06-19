科技．人文聯合講座／品德教育必須是客製化的

對於一般教育，我們常常說要因材施教，品德教育其實也應該如此。首先，相信大家都同意，品德有很多面向，各種文化都有提到各種的美德，有的是負面表列，也有的是正面表列的。最簡單的品德教育就是將這些規範都寫成文章，傳授給學生，到時候考試一下，如果學生考得好，他的品德就沒有問題了。

試想，如果我們問學生，你該不該虐待動物？任何一個小孩都會說不應該；你再問，你該不該孝順父母？所有的孩子都會說應該。所以我認為品德教育不是如此簡單的。

絕大多數的小孩，如果生活在非常正常的環境裡，品德應該是沒有太大問題的，我們不能保證他是聖人，但是也不必擔心他會出大亂子。我認為品德教育對一些高風險的孩子是十分重要的，我們最該做的事，是要防止孩子走偏。若國中時期就和不良分子來往，國中畢業後也不升學、參加幫派，最後永遠不能自拔。這種孩子是我們最該注意的。對於這種孩子，我們不能曉以大義，和他講一大堆大道理是沒有用的，我們應該要知道為何這些孩子有走偏的可能性。

一個孩子如果衣食無虞，有來自父母的關愛，功課也都跟得上，是不必擔心的。反過來說，如果一個孩子生活在失去功能的家庭中，功課又跟不上，也幾乎沒有零用錢，若是附近有一些不良幫派，就會設法吸引他。比方說，給他一些金錢上的資助，這個孩子禁不起誘惑，就慢慢地變成社會邊緣人物。

這種孩子最需要的就是關心，如果我們關心他，除了在金錢上有一點幫助以外，最重要的是要使他的功課變好，上課聽得懂老師在說什麼，也跟得上進度，如此他會覺得自己將來是有前途的，因此也就不會和不良分子來往。

我們應該了解品德和學業是有關係的，功課還不錯的孩子多半不會走偏路，所以我們的品德教育一定要注意到學生的學業程度。對於那些家庭有問題而又功課不好的孩子，品德教育最重要的乃是先讓他的功課變好。如果只講大道理，那是完全沒有用的。

對於一般的孩子，最重要的品德教育是培養他們的愛心，也就是說，要讓他們永懷悲天憫人的情懷。老師們應該注意到孩子們會接收到相當多與暴力有關的訊息，他們所玩的遊戲脫不了暴力，電影也是如此。這對老師是一大挑戰，因為我們的社會愈來愈不重視相愛，只重視相互的競爭。

我們身為老師，應該努力地使學生知道暴力對人類的危害，我們不能使學生對戰爭有興趣，而應該厭惡戰爭。我們不該崇拜戰爭中的英雄，而應該告訴學生，這些吹起號角的人會造成多少孤兒寡婦。

總結一句，品德教育不能靠教條，而應該因材施教。

（作者為清華大學榮譽教授、博幼社會福利基金會榮譽董事長）