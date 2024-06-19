冷靜謹慎看陸潛艦浮航

台灣漁民在金門外海發現一艘中共的０９４型核彈道飛彈潛艦浮航通過。台灣軍事專家如雲，軍事名嘴如雨，消息一經披露立即引發熱議。這裡面除了海軍退役上將陳永康，過去對海軍反潛作戰與水下作戰環境之熟諳一向獨領風騷，曾在美太平洋總部的閉門反潛情報研討會中專題報告，讓美軍聽後無不瞠目結舌。其餘多數專家因隔行如隔山和根本沒有漫長的台海巡邏經驗，而稍嫌不足。

首先，媒體可能迎合政治目標而過度渲染，將中共潛艦經過距金門卅多海里的海域說是金廈水道。其實她這次的航線是大陸軍艦南北航行最常用的，過去我們在執行海偵及金門運補任務時常會有「偶遇」情況，她們除開啟一具導航雷達外，保持無線電的絕對靜止。當年我們在海峽偵巡時，各偵巡艦與大陸艦艇「偶遇」時均有明確的處置。我曾親見六二指揮官徐忠國中將在艦隊作戰中心，直接電令海上偵巡的艦長：「必須壓在中線上，退此一步，軍法處置！」我艦壓在中線上就會壓迫共艦向西偏離，時至今日恐怕無人再敢下如此明確的命令，須艦長們視現場情況而自行斟酌。

過去大陸北斗系統未啟用前，對岸都是以陸地觀通系統負責協助海上艦艇導航。潛艦通過海峽時因水深問題連潛望鏡航行都不太會採用，尤其是核潛艦更是望之卻步，通常多採半浮航僅留帆罩及象徵性的甲板露出水面，但即便如此，瞭望的視高還是太低，要閃避海上小目標非常困難，所以潛艦前方目視可見處都會有一艘掃雷艦或拖船擔任引導艦。這次中共潛艦航行，有一艘０５４Ａ型護衛艦在其東方約十一海里處隨護，潛艦單艦航行。若是故障或出了問題，這種戰略兵力必定是各種救難艦、拖船蜂擁而至靠近施救，所以這個揣測應該排除，判斷純是因航行安全考量而採浮航，而且其乾舷保持很高，彈藥可能已卸光，推測進廠定期維修是比較合理的。

這是一艘改良型的09IV，我們可以稱她09IV（A）型，但仍屬於晉級而不是唐級（09VI），這種改良的09IV（A）型也就是兩年前習近平在亞龍灣基地登艦巡視的那一艘，她最大的改進是其龜背從原本高聳型改成全流線型，而且很可能還裝配了無軸泵噴射推進系統，作為09V、09VI新一代核潛艦推進系統的先前測試。這艘改良的09IV（A）型其噪音值大幅減少，約與前蘇聯的Delta-4型核彈道飛彈潛艦概等；所以大陸將希望寄託在新一代的09VI型，09VI的龜背型彈倉大幅縮小幾乎與艦體合體；西方的情報分析大陸幾乎將時下最先進的減噪科技全用上了，其噪音值可能會降到九十五分貝，幾乎已與環境噪音相近，將使其極難被偵測到。

儘管很多人對這件事似乎很亢奮，但實在說她的任務就是在深海中擔任核反擊，對台灣沒有直接的軍事影響，只是間接方面，因為她是針對台海衝突時，圍點（台灣）打援（那些想介入台海衝突的國家或群體）、實施「反介入／區域拒止」作戰，對那些意圖挾核武介入台海的某些核大國實施核反擊，所以還是對台灣有影響力。通常這種潛艦不會拋頭露面，今天這個千載難逢的機會，幾個西方先進海軍國必定會派海洋巡邏機不間斷的尾隨、丟聲納浮標以獲取其聲紋資料。

類似的兩岸海空兵力偶遇情況，以後只會增加而不會減少；我認為當局的反應務必謹慎而冷靜，因為媒體爭先恐後的繪聲繪影與「專家名嘴」們的泛濫，很容易讓人民被擾動，大內宣的渲染雖能讓人民短時受欺，一旦事態爆發，民心必潰，畢竟要人命的事是無從遮掩的。