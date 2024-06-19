不提抗日、校長 黃埔精神也不動搖

欣逢黃埔建軍百周年，日前在鳳山陸軍軍官學校大禮堂盛大舉辦了紀念音樂晚會，樂聲中憶起民國以來的種種艱辛，與如今的建設有成，溫暖、感動，不禁熱淚盈眶。的確，不用太細心的觀察家都能發現，不只是在曲目單上，就是在會場主持口中，「抗日」成了禁語，「校長」也被消失。或許主辦單位承受著難以言喻的政治壓力，但綜觀全場絕對是瑕不掩瑜，值得給所有幕前幕後與到場聽眾肯定與喝采。

一開始，從國歌歌詞來自黃埔開訓勉勵的典故，之後雖沒有旁白，但舞台上親愛精誠的校訓與一旁的題字就說明一切。儘管抗日兩字不能說，但從熟悉的長城謠旋律，再到嘹亮銅管奏出的中國一定強樂句，都不會讓人忘記這是中華民族的對日八年抗戰。從抗敵歌到凱旋歌，中華民國全國軍民，不分男女老幼合力抗日勝利的不朽功績，即使沒有那兩字也不會被抹滅。

再來，海棠血淚，柔美的訴說儘管山河變色，中華民國仍是包含大陸與台灣的中華民國；建設寶島、族群融合，雖有閩南望春風也不忘客家本色，布農兒童合唱團贏得全場最熱烈的歡呼，純真無邪的天籟、台上台下熱情交融，就像是在盼望大家都能放下成見、互相包容，一如原住民族慷慨接納了數百年來前後來到這裡的人們。

搖滾電音、絢麗光束，給予嚴肅的莒光園地主題曲青春活力，八十、九十年代勁歌組曲，說明了年少輕狂就算叛逆，也以另一種方式表達對國家的責任與熱愛。最後，百年黃埔禮讚再次完整寫下，從創校、東征、北伐、剿匪，到抗日、戡亂、保台，半生戎馬的功勞，毋忘在莒、玉山巍巍、東海蕩蕩，中華民國是國，金馬台澎是家，三軍軍歌再到最後的黃埔校歌大合唱，怒潮澎湃伴隨青天白日滿地紅國旗進場，為音樂會畫下動人句點。

或許受到會場限制，音色效果未臻完美；若有更多改以組曲形態的經典串聯，也更能帶動全場熱情不致中斷。但這些都不會減損演出的價值與用心。同樣的，堅忍不拔的黃埔精神傳承，也不會因為少了幾個字就動搖。

是的，隔天的校慶大會上，賴總統又重申了兩國互不隸屬論，再次傷了中華民國的心。但如同這場不說抗日、不提校長，卻充滿中華之愛的音樂晚會一樣，儘管歷經風雨，中華民國並不只剩下台灣，而仍是民主自由、族群平等的中國。賴總統，您說是不是呢？